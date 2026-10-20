#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Оқиғалар

Жұп болып жүріп, велосипед ұрлаған: Қарағандыда екі күдікті ұсталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда Оңтүстік-Шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері велосипед ұрлығына қатысы бар деген күдікпен ер адам мен әйелді ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облыстық полиция департаментінің мәліметінше, бес күн ішінде үш қала тұрғынының велосипеді ұрланған. Келтірілген жалпы шығын 300 мың теңгеден асқан. Жәбірленушілердің арыздары бойынша жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілді.

"Нәтижесінде 33 және 29 жастағы жергілікті тұрғындар ұсталды. Полицейлердің анықтауынша, ер адам мен әйел үнемі бірге жүрген. Олар велосипед жетектеген жұпқа өтіп бара жатқан адамдар да, полиция да күмән келтірмейді деп ойлаған", – деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 20 қазанда.

Ұсталғандарға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, екеуі де уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция олардың қалада жасалған өзге де осыған ұқсас ұрлықтарға қатысы бар-жоғын анықтап жатыр.

"Велосипедтерді, самокаттар мен балалар арбаларын үйдің кіреберісінде немесе дүкен маңында қараусыз қалдырмаңыздар. Ұрлықтан қорғайтын берік құлыптарды пайдаланыңыздар. Тек бейнебақылау камераларына сеніп қалмаңыздар", – деп ескертті полицейлер.

Бұған дейін, 2026 жылғы 14 қазанда Қытайдан Астанаға ұшып келе жатқан қазақстандықтың 3 600 доллары ұрланғаны туралы жазған едік. Көлік полициясы күдіктінің кім екенін анықтады. Ол жәбірленушімен бір рейсте, оның артындағы орында отырған шетел азаматы болып шықты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
13:47, Бүгін
Көлік ұрлап, жол апатына түскен күдіктілер тағы бір көлікті айдап әкеткен
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:46, 30 шілде 2026
Қос велосипед ұрлығы бір күнде ашылды: Қарағандыда екі күдікті ұсталды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
09:13, 09 қазан 2025
Астанада автобуста қымбат телефон ұрлаған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: