#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Оқиғалар

Бұрынғы жұмыс орнынан тәрелке, оқтау және 10 метр шүберек ұрлаған: полиция оқиғаның мән-жайын айтты

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданында бұрынғы жұмыс орнынан ірі көлемде ұрлық жасады деп айыпталған 35 жастағы жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Енді ер адам сот алдында жауап береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын 2026 жылғы 21 қазанда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Жазда ер адам жергілікті сауда орындарының бірінде уақытша жүк тасушы болып жұмыс істеген. Жұмыс барысында, соның ішінде тоңазытқыш жабдықтарын тасымалдап, орнатқан кезде қымбат радиаторларға назар аударып, мобильді қосымшалар арқылы олардың нарықтағы бағасын зерттеген. Ақша қажет болғанда ол нысанның күзет жүйесі мен ішкі орналасуын білетінін пайдаланбақ болған. Қоймаға ешкімге байқатпай кірген күдікті тоңазытқыш қондырғыларының бөлшектерімен қатар теледидар, үш қорап шыны ыдыс, бокалдар, тәрелкелер, оқтау және 10 метр сүрткіш шүберекті алып кеткен", – деп хабарлады полиция.

Полицияның мәліметінше, кәсіп иелеріне келтірілген жалпы шығын шамамен 500 мың теңгені құраған.


"Қазіргі уақытта полиция дәлелдемелерді жинауды аяқтады. Қылмыстық іс айыптау актісімен бірге сотқа жолданды", – деп хабарлады Қарағанды облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

2026 жылғы 20 қазанда Қарағандыда Оңтүстік-Шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері ер адам мен әйелден құралған қылмыстық жұпты ұстағаны белгілі болды. Олар ерекше тәсілмен бірнеше велосипед ұрлады деген күдікке ілінген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Жетісулық блогер кәсіпкерден 10 миллион теңге бопсалағаны үшін алты жылға сотталды
19:10, 12 маусым 2025
Жетісулық блогер кәсіпкерден 10 миллион теңге бопсалағаны үшін алты жылға сотталды
Қарағанды облысында талайларды тақырға отырғызған &quot;жиһаз шебері&quot; тұтқындалды
15:05, 11 қараша 2025
Қарағанды облысында талайларды тақырға отырғызған "жиһаз шебері" тұтқындалды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
19:28, 07 тамыз 2026
Алматы облысының тұрғыны әйелді аңдығаны үшін сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Бүгін
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Бүгін
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках &quot;Панатинаикоса&quot;
13:53, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках "Панатинаикоса"
Сборная Казахстана по парадзюдо на награждении
13:50, Бүгін
Сборная Казахстана установила историческое достижение по медалям на Азиатских Пара играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: