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Оқиғалар

Алматы метросында сөмкесінен пышаққа ұқсас зат табылған ер адам ұсталды

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 16:24 Фото: pixabay
Алматы метросында жолаушының жүгін тексеру кезінде сөмкесінен пышаққа ұқсас зат табылып, өзі ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, оқиға "Абай" станциясында болған. Полиция қызметкерлері тексеру қызметінің мамандарымен бірлесіп, сөмкесінде қауіпті болуы мүмкін зат бар жолаушыны анықтаған.


"Оқиға кешкі уақытта болды. Бақылаудан өту кезінде ер адамның жүгі рентген-телевизиялық құрылғымен тексерілді. Кейін жеке тексеру барысында полицейлер пышаққа ұқсас зат тапты", – деп хабарлады Полиция департаменті 2026 жылғы 21 қазанда.

Мән-жайды анықтау үшін ер адам Медеу аудандық полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Бұған дейін, 14 қазанда полиция метро жолаушысының сөмкесінен калибрі 5,45 миллиметрлік екі патрон табылғанын хабарлаған еді. Ал қыркүйекте қалтасынан заңсыз зат салынған түйіншек табылған жолаушы ұсталған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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