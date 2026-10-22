#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Оқиғалар

Ақмола облысында көлік жылқы үйірімен соқтығысты

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 10:37 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысында Арайлы ауылының маңында көлік жылқы үйірімен соқтығысып, жол апаты орын алды. Апат салдарынан екі жылқы оқиға орнында өліп, тағы біреуі жарақат алды. Көлік те қатты зақымданған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желілерде жарияланды. Astanovka 98 парақшасының мәліметінше, жол апаты 19 қазанда сағат 01:30 шамасында болған. Арайлы ауылының тұрғыны Астанадан үйіне Астрахань тасжолы арқылы, қалың тұман кезінде қайтып келе жатқан.

Әйел көлігін сағатына шамамен 68 шақырым жылдамдықпен, яғни рұқсат етілген жылдамдықпен жүргізіп келе жатқанда, алдынан кенеттен жылқы үйірі шыққан.

"Екі жылқы өлді, біреуі жарақат алды. Қыздың әкесі жылқылардың иесін күту үшін таңға дейін үйірдің жанында болған. Оқырманымыздың айтуынша, кездескен кезде мал иесі шығынды өтейтінін уәде еткен, алайда қазір жауапкершілікті мойнына алудан бас тартып отыр", – делінген парақшадағы жазбада.

Қатты соққыдан Chery Tiggo 2 Pro көлігі едәуір зақымданған. Отбасының айтуынша, автомобиль несиеге алынған, сондықтан оны жөндеу қымбатқа түспек. Қыздың туыстары билік өкілдерінен істі бақылауға алуды сұрайды.

Өңірдің құқық қорғау органдары жағдайға қатысты түсініктеме берді. Ведомство Целиноград ауданында болған жол-көлік оқиғасын растап, мал иесіне қатысты қабылданған шаралар туралы хабарлады.

"19 қазанда сағат 01:30 шамасында Целиноград ауданында, Арайлы ауылының маңында Chery Tiggo 2 Pro маркалы автокөлік пен жылқылардың қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жануарлардың иесі анықталды. Ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Ақмола облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Ведомство өкілдері бүлінген көлік үшін материалдық шығынды өтеу мәселесі азаматтық-құқықтық тәртіппен шешілуі тиіс екенін де атап өтті.

Бұған дейін Павлодарда жедел жәрдем көлігі мен жеңіл автокөлік соқтығысқан жол апаты болған. Оқиға салдарынан науқасты тасымалдап бара жатқан медицина қызметкерлері жарақат алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Знак аварийной остановки, аварийная остановка
10:44, Бүгін
Қарағандыда қатарынан төрт көлік соқтығысты
Ақмола облысында бір мезетте 15 көлік соқтығысты
12:11, 03 қаңтар 2024
Ақмола облысында бір мезетте 15 көлік соқтығысты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
18:40, 27 мамыр 2026
Павлодарда қарсы жолаққа шығып кеткен көлік қоғамдық транспортпен соқтығысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: