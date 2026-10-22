Ақмола облысында көлік жылқы үйірімен соқтығысты
Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желілерде жарияланды. Astanovka 98 парақшасының мәліметінше, жол апаты 19 қазанда сағат 01:30 шамасында болған. Арайлы ауылының тұрғыны Астанадан үйіне Астрахань тасжолы арқылы, қалың тұман кезінде қайтып келе жатқан.
Әйел көлігін сағатына шамамен 68 шақырым жылдамдықпен, яғни рұқсат етілген жылдамдықпен жүргізіп келе жатқанда, алдынан кенеттен жылқы үйірі шыққан.
"Екі жылқы өлді, біреуі жарақат алды. Қыздың әкесі жылқылардың иесін күту үшін таңға дейін үйірдің жанында болған. Оқырманымыздың айтуынша, кездескен кезде мал иесі шығынды өтейтінін уәде еткен, алайда қазір жауапкершілікті мойнына алудан бас тартып отыр", – делінген парақшадағы жазбада.
Қатты соққыдан Chery Tiggo 2 Pro көлігі едәуір зақымданған. Отбасының айтуынша, автомобиль несиеге алынған, сондықтан оны жөндеу қымбатқа түспек. Қыздың туыстары билік өкілдерінен істі бақылауға алуды сұрайды.
Өңірдің құқық қорғау органдары жағдайға қатысты түсініктеме берді. Ведомство Целиноград ауданында болған жол-көлік оқиғасын растап, мал иесіне қатысты қабылданған шаралар туралы хабарлады.
"19 қазанда сағат 01:30 шамасында Целиноград ауданында, Арайлы ауылының маңында Chery Tiggo 2 Pro маркалы автокөлік пен жылқылардың қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жануарлардың иесі анықталды. Ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Ақмола облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Ведомство өкілдері бүлінген көлік үшін материалдық шығынды өтеу мәселесі азаматтық-құқықтық тәртіппен шешілуі тиіс екенін де атап өтті.
Бұған дейін Павлодарда жедел жәрдем көлігі мен жеңіл автокөлік соқтығысқан жол апаты болған. Оқиға салдарынан науқасты тасымалдап бара жатқан медицина қызметкерлері жарақат алған еді.