#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Оқиғалар

Бурабайда тау басына шыққан ер адамның денсаулығы нашарлап, құтқару жасағы аяғынан тік тұрды

Бурабай, Бөлектау, құтқару, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 14:47 Сурет: Бурабай ұлттық табиғи паркі
Бурабайда құтқарушылар Бөлектау басында қалып кеткен ер адамға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Бурабай ауданындағы Бөлектауда 1982 жылы туған ер адам бақылау алаңынан төмен түсіп келе жатқанда өзін жайсыз сезініп, шамамен 350 метр биіктікте қалып кеткен.

"Ер адам жедел медициналық жәрдем шақырған. Осыдан кейін оқиға орнына авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін Ақмола облысы ТЖД күштері жіберілді. ТЖД жедел-құтқару жасағының қызметкерлері ер адамға көмек көрсетіп, оны таудан түсірді. Кейін ол жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адамға транзиторлық ишемиялық шабуыл диагнозы қойылған", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Астанада ер адам лифт шахтасына құлап кетті - оқиға бейнебақылау камерасына түсіп қалған
14:54, 06 қараша 2025
Астанада ер адам лифт шахтасына құлап кетті - оқиға бейнебақылау камерасына түсіп қалған
Алматы облысында екі ер адам терең шұңқырға құлап кеткен: құтқарушылар көмек көрсетті
14:59, 07 мамыр 2026
Алматы облысында екі ер адам терең шұңқырға құлап кеткен: құтқарушылар көмек көрсетті
АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны
12:07, 28 қыркүйек 2026
Көкшетауда пәтердегі газ баллоны жарылып, ер адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Элдер Сантана в форме &quot;Кайрата&quot; в игре
14:22, Бүгін
Экс-форвард "Кайрата" и "Актобе" Элдер Сантана пожелал "Ордабасы" стать чемпионом КПЛ
Аманбеку подниают руку на ковре
14:00, Бүгін
Чемпион Азии Аманбек уступил в четвертьфинале, но может оспорить "бронзу" ЧМ в Астане
Ислам Евлоев на награждении с медалью
13:41, Бүгін
Ислам Евлоев проиграл на ЧМ по борьбе в Астане, но остаётся претендентом на "бронзу"
Олжас Сырлыбай стоит на ковре
13:23, Бүгін
Олжас Сырлыбай уступил иранцу на старте чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: