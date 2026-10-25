Бурабайда тау басына шыққан ер адамның денсаулығы нашарлап, құтқару жасағы аяғынан тік тұрды
Сурет: Бурабай ұлттық табиғи паркі
Бурабайда құтқарушылар Бөлектау басында қалып кеткен ер адамға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Бурабай ауданындағы Бөлектауда 1982 жылы туған ер адам бақылау алаңынан төмен түсіп келе жатқанда өзін жайсыз сезініп, шамамен 350 метр биіктікте қалып кеткен.
"Ер адам жедел медициналық жәрдем шақырған. Осыдан кейін оқиға орнына авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін Ақмола облысы ТЖД күштері жіберілді. ТЖД жедел-құтқару жасағының қызметкерлері ер адамға көмек көрсетіп, оны таудан түсірді. Кейін ол жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адамға транзиторлық ишемиялық шабуыл диагнозы қойылған", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
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