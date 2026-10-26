Маңғыстауда ата-анасының көлігін рұқсатсыз айдаған жасөспірім ауылды жарықсыз қалдырды
Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында ата-анасының рұқсатынсыз көлік тізгініне отырған жасөспірім жол-көлік оқиғасына ұшырады. Ол көлікпен трансформаторға соғылып, салдарынан ауыл тұрғындары уақытша электр жарығынсыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының 2026 жылғы 25 қазандағы мәліметінше, оқиға Теңге ауылында болған.
Кәмелетке толмаған жасөспірім ата-анасының рұқсатынсыз Toyota 4Runner автокөлігінің рөліне отырып, трансформаторға соғылған. Жол апаты салдарынан ауылда электр қуаты уақытша өшкен.
Оқиғадан кейін жасөспірімнің анасы ауыл тұрғындарынан кешірім сұрап, болған жағдайға өкініш білдірді.
"Бұл жағдай ата-аналарға балалардың қауіпсіздігі мен тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу қажеттігін тағы бір мәрте еске салады. Кәмелетке толмаған балалардың өз бетінше көлік жүргізуіне жол бермеу маңызды. Сондай-ақ автокөлік кілттерін балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтау қажет", – делінген полиция хабарламасында.
Бұған дейін Алматыда Дулати даңғылының Өтегенов көшесінен төменгі бөлігінде бірнеше көліктің қатысуымен жол апаты болғаны хабарланған еді. Апатқа қатысушылардың бірі жүргізуші куәлігі жоқ Қазақстан азаматы болып шықты.
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