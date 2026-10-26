Алматыда жүк көлігі жол апатынан кейін аялдаманы қиратып, ағашқа соғылды
Оқиға орнындағы Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, Dongfeng Captain жүк көлігі мен Deepal S07 кроссовері Жароков көшесімен солтүстік бағытта қозғалып келе жатқан.
Жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан аумақта жүк көлігінің жүргізушісі қазылған ордың алдында жылдамдығын бәсеңдеткен. Осы сәтте оның артынан жоғары жылдамдықпен келе жатқан кроссовер соғылған.
Тілшінің айтуынша, қатты соққыдан жүк көлігі жолдың жүріс бөлігінен шығып кетіп, аялдама павильонын қиратып өткен. Одан кейін электр желісінің тірегіне, жарық бағанына және ағашқа соғылған.
Жол апаты салдарынан жүк көлігінің жүргізушісі зардап шекті. Алдын ала мәлімет бойынша, кроссовер жүргізушісі ауыр жарақат алмаған.
Оқиға кезінде аялдамада адамдар болған. Алайда олар жүк көлігінің жақындап қалғанын байқап, дер кезінде шетке қашып үлгерген. Соның арқасында жаяу жүргіншілердің ешқайсысы зардап шеккен жоқ.
Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Бұған дейін Қостанайда полицияның тоқтау туралы талабын елемей, қашып кетпек болған жүргізушінің жол апатына ұшырап, қаза тапқаны хабарланған еді.