Қарағандыда жол апатынан 18 жастағы бойжеткен көз жұмды
Сурет: Zakon.kz
Теміртаудан Қарағандыға қарай қатынайтын жолда Mazda көлігі жол апатына ұшырады. Рөлде 18 жастағы бойжеткен болған, ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Куәгерлердің айтуынша, жол апаты 2026 жылы 26 қазанда таңертең ерте болған. Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желіде пайда болды.
Видеодан автокөліктің кюветтен ұшып, жол жиегінде аударылып жатқанын көруге болады.
Қарағанды облысының полиция департаменті аталған оқиғаның мән-жайын ашып айтып берді.
"Ағымдағы жылдың 26 қазанында сағат 06:33-те "Беркут" дәмханасы аумағындағы 15-ші магистральда, алдын ала мәліметтер бойынша, Mazda автокөлігінің 18 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, кюветке ұшып аударылған", деп хабарлады Қарағанды облыстық ПД Zakon.kz сайтына 2026 жылғы 27 қазанда.
Сондай-ақ полиция жол апаты салдарынан көлік жүргізушісі ауруханаға жеткізіліп, сол жерде қайтыс болғанын да нақтылай кетті.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайлары анықталып жатыр.
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