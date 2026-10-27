#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
455.63
507.89
5.65
Оқиғалар

Қарағандыда жол апатынан 18 жастағы бойжеткен көз жұмды

Жол апаты, Теміртау, Қарағанды, Mazda, бойжеткен, аударылу, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 22:26 Сурет: Zakon.kz
Теміртаудан Қарағандыға қарай қатынайтын жолда Mazda көлігі жол апатына ұшырады. Рөлде 18 жастағы бойжеткен болған, ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, жол апаты 2026 жылы 26 қазанда таңертең ерте болған. Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желіде пайда болды.

Видеодан автокөліктің кюветтен ұшып, жол жиегінде аударылып жатқанын көруге болады.

Қарағанды облысының полиция департаменті аталған оқиғаның мән-жайын ашып айтып берді.

"Ағымдағы жылдың 26 қазанында сағат 06:33-те "Беркут" дәмханасы аумағындағы 15-ші магистральда, алдын ала мәліметтер бойынша, Mazda автокөлігінің 18 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, кюветке ұшып аударылған", деп хабарлады Қарағанды облыстық ПД Zakon.kz сайтына 2026 жылғы 27 қазанда.

Сондай-ақ полиция жол апаты салдарынан көлік жүргізушісі ауруханаға жеткізіліп, сол жерде қайтыс болғанын да нақтылай кетті.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайлары анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңа такси қызметінің көлігі жол апатынан қирады
09:36, 31 тамыз 2026
Алматыда жаңа такси қызметінің көлігі жол апатынан қирады
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
10:13, 18 желтоқсан 2025
Оралда жол апатынан үш адам көз жұмды
Алматыда 16 жастағы мопедші жол апатынан ауыр жарақат алды
19:31, 18 наурыз 2025
Алматыда 16 жастағы мопедші жол апатынан ауыр жарақат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФБ
00:07, 28 қазан 2026
Казахстанка Толыбай победила россиянку и стала чемпионкой мира по боксу
Фото: ATP
23:51, 27 қазан 2026
Новак Джокович признался, почему ему комфортнее играть под крышей
Фото: UFC
23:06, 27 қазан 2026
Деметриус Джонсон назвал следующего претендента на пояс UFC в полулёгком весе
Фото: КФБ
22:46, 27 қазан 2026
Казахстанская боксёрша Кудайгенова проиграла россиянке в финальном бою ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: