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Оқиғалар

Атырауда қонақүй өртенді

Өрт, Атырау, қонақүй ,, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 15:46 Сурет: pixabay
Атырау қаласында К. Смағұлов көшесінде орналасқан бір қабатты қонақүй ғимаратынан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына ТЖМ күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді.

Өрт сөндіру бөлімшелерінің іс-қимылын үйлестіру мақсатында оқиға орнында жедел штаб құрылды. Құтқарушылар дереу өрт сөндіру жұмыстарына кірісіп, оны толық сөндіру үшін қажетті шараларды қабылдады. Өрт толықтай сөндірілді.

Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.

Өртті сөндіруге ТЖМ-нің 30 қызметкері мен 9 техникасы жұмылдырылды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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