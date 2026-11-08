"Мыжылып, адам қысылып қалды". Алматы маңында екі көлік бетпе-бет соқтығысты
Lada Аруана көшесімен оңтүстік бағытта келе жатқан. Оған қарсы бағытта (солтүстікке қарай) Toyota бет алған.
Әзірге, белгісіз себептерге байланысты Lada жүргізушісі кенеттен солға бұрылады. Бұл кезде Toyota сол маңнан өтіп бара жатқан. Салдарынан көліктер бетпе-бет соқтығысқан.
Қатты соққыдан екеуі де бір орнында айналып, әр жаққа ұшып түскен.
Жол апаты салдарынан қос көліктегі барлық адам зардап шекті.
Toyota жүргізушісі, Lada жүргізушісі және оның үш жолаушысы жарақат алды.
Бес адам оқиға орнынан ауруханаға жеткізілді.
Әсіресе, соққы салдарынан Lada жолаушысы қатты зардап шекті, ол салонда қысылып қалған.
Оқиға орнына келген жол полициясы қызметкерлері Алматы қаласының құтқару қызметі келгенге дейін зардап шеккен адамды көлік ішінен шығарып, дәрігерлерге тапсырды. Жолаушының жағдайы ауыр.
Жол апаты орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Олар оқиғаның барлық мән-жайын анықтайтын болады.