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Оқиғалар

"Мыжылып, адам қысылып қалды". Алматы маңында екі көлік бетпе-бет соқтығысты

Lada, Алматы, Алматы облысы, Мәдениет, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 09:21 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласы мен Алматы облысының шекарасындағы "Мәдениет" жаңа ықшам ауданында, Аруана көшесінде, 8 қарашада таңертең Toyota Frontlander мен Lada Priora көліктері бетпе-бет соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada Аруана көшесімен оңтүстік бағытта келе жатқан. Оған қарсы бағытта (солтүстікке қарай) Toyota бет алған.

Әзірге, белгісіз себептерге байланысты Lada жүргізушісі кенеттен солға бұрылады. Бұл кезде Toyota сол маңнан өтіп бара жатқан. Салдарынан көліктер бетпе-бет соқтығысқан.

Lada, Алматы, Алматы облысы, Мәдениет, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 09:21

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққыдан екеуі де бір орнында айналып, әр жаққа ұшып түскен.

Жол апаты салдарынан қос көліктегі барлық адам зардап шекті.

Жол апаты, Алматы, Алматы облысы, Мәдениет, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 09:21

Сурет: Zakon.kz

Toyota жүргізушісі, Lada жүргізушісі және оның үш жолаушысы жарақат алды.

Бес адам оқиға орнынан ауруханаға жеткізілді.

Әсіресе, соққы салдарынан Lada жолаушысы қатты зардап шекті, ол салонда қысылып қалған.

Toyota Frontlander, Алматы, Алматы облысы, Мәдениет, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 09:21

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына келген жол полициясы қызметкерлері Алматы қаласының құтқару қызметі келгенге дейін зардап шеккен адамды көлік ішінен шығарып, дәрігерлерге тапсырды. Жолаушының жағдайы ауыр.

Жол апаты орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Олар оқиғаның барлық мән-жайын анықтайтын болады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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