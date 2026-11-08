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Оқиғалар

Ақтауда толассыз жаңбыр жауып, көшелерді су басты

Су басу, Ақтау, жаңбыр, көшелер , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 11:21 Сурет: pixabay
Ақтау көшелерінде жаңбыр суын сору жұмыстары қарқынды жүріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтау қаласында 7 қарашадан бастап толассыз жауған жауын салдарынан қала аумағында көп мөлшерде су жиналып, осыған байланысты коммуналдық қызмет мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Су сору жұмыстарына 20-ға жуық арнайы техника мен 50-ге жуық жұмысшы жұмылдырылды.

"Жұмыстарға коммуналдық мемлекеттік мекемелердің, Төтенше жағдайлар департаментінің, сондай-ақ мердігер компанияның арнайы техникалары мен жол жұмысшылары тартылды. Уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын", – деді қала әкімі Мақсат Мұқаш.

Жаңбыр суын сору жұмыстары түнгі ауысымда да күшейтілген режимде үздіксіз жүргізілуде.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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