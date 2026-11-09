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Оқиғалар

Астанада Есіл өзенінен 56 жастағы ер адамның денесі табылды

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 13:38 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 8 қарашада, жексенбі күні Астанада Есіл өзенінен ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желілерде тарады.

"Бүгін, 8 қарашада, Kolsai тұрғын үй кешенінің маңында, Айтматов көшесіндегі көпірдің астынан адамның денесі табылды. Не болғанын білетіндер бар ма?" – делінген жазбада.

Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл ақпаратты растап, ер адамның денесі өзеннен табылғанын нақтылады.

"Есіл өзенінен ер адамның денесі табылуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Полицейлер марқұмның кім екенін анықтады. Ол – елорданың 56 жастағы тұрғыны. Оның зорлықпен қаза тапқанын көрсететін белгілер анықталған жоқ. Қазір қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда", – деп хабарлады полиция.

Еске салайық, шамамен бір ай бұрын, қазанның басында Астанада көшеден әйел адамның денесі табылған еді. Сол кезде желіде әйелді пышақтап өлтіргені туралы ақпарат тараған. Полиция бұл мәліметті жоққа шығарды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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