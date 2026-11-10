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Оқиғалар

Түркиядағы зауытта жарылыс болып, 10 адам қаза тапты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 11:41 Фото: Zakon.kz
Түркияның Измир провинциясындағы металлургия зауытында болған жарылыс салдарынан 10 адам қаза тапты. Тағы 15 жұмысшы жарақат алды, олардың екеуінің жағдайы өте ауыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

NEWS.am басылымының мәліметінше, құтқарушылар әлі де хабар-ошарсыз кеткен төрт қызметкерді іздестіріп жатыр.

Жарылыс 2026 жылғы 9 қарашада Алиага ауданындағы кәсіпорында болған. Биліктің алдын ала болжамы бойынша, балқытылған болатты құю кезінде аспалы кран үзіліп, электр пешіне құлаған. Содан кейін өрт шығып, ғимараттың бір бөлігі қираған.

Оқиға орнында құтқару қызметтері жұмыс істеп жатыр.

Аталған дерек бойынша тергеу басталды. Іске төрт прокурор тартылған. Қазір оқиғаның нақты мән-жайы мен зардап шеккендердің түпкілікті саны анықталып жатыр.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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