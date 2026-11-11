#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Оқиғалар

Қостанай облысында ер адам балалар алаңында жасөспірімді ұрып-соққан

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Қостанай облысында ер адам балалар алаңында кәмелетке толмаған баланы ұрғаны үшін 100 сағат қоғамдық жұмысқа тартылды. Сонымен қатар сот оған алты ай бойы жәбірленушімен кездесуге әрекет жасауға тыйым салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 10 қарашада соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, қылмыстық істі Ұзынкөл аудандық соты қараған. Ер адам кәмелетке толмағанын біле тұра, оған қасақана дене жарақатын салғаны үшін кінәлі деп танылды.

Оқиға биыл қыркүйек айында Ұзынкөл ауданына қарасты Сатай ауылында болған.

"Балалар алаңында жеке бас араздығы салдарынан туындаған жанжал кезінде ол кәмелетке толмаған Г. есімді баланың сол жақ кеуде тұсын соғып, дене жарақатын салған. Соның салдарынан жәбірленуші физикалық ауырсыну сезінген", – делінген сот хабарламасында.

Соттағы жарыссөз барысында прокурор айыпталушыға қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындауды сұраған. Ал ер адам өз кінәсін толық мойындаған.

Жаза тағайындау кезінде сот айыпталушының бұған дейін қылмыстық теріс қылық жасамағанын, жасаған ісіне шын жүректен өкінетінін және кәмелетке толмаған балалары бар екенін ескерген. Жазаны ауырлататын мән-жайлар анықталмаған.

Сот шешімімен ер адам 100 сағат қоғамдық жұмысқа тартылды.

Бұдан бөлек, сот оның мінез-құлқына алты ай мерзімге ерекше талаптар белгіледі. Атап айтқанда, оған жәбірленушінің келісімінсіз оны іздеуге, аңдуға, баратын жерлеріне баруға, телефон соғуға, келіссөз жүргізуге және басқа да тәсілдермен байланыс орнатуға тыйым салынды.

Сондай-ақ сот ер адамнан жәбірленуші тараптың пайдасына моральдық және материалдық шығынды өндіріп алу туралы шешім шығарды.

Үкім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Қостанайда түнгі жанжал төбелес пен 280 мың теңгенің ұрлануымен аяқталған еді. Қылмыс жасады деген күдікпен екі ер адам ұсталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
21:51, 20 қазан 2026
WhatsApp-та хабарлама жазып, әйелді қорқытқан ер адам сотталды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
18:45, 20 қазан 2026
Балалардың жанжалы анасының сотталуына себеп болды
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
13:37, 15 тамыз 2024
Павлодар облысында экс-жұбайына дене жарақатын салған ер адам жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сирил Ган
11:20, Бүгін
Без Волкова: Ган готов бросить вызов после боя с Хокитом за титул
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
11:00, Бүгін
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
Элина Свитолина поднимает вверх руки
10:41, Бүгін
Свитолина раскрыла план на игру с Муховой после поражения от Андреевой в Индиан-Уэллсе
Усман Нурмагомедов
10:25, Бүгін
На UFC 334 промоушен может анонсировать подписание Усмана Нурмагомедова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: