Оралда бұрынғы полицей пышақ жарақатынан ауруханаға түсті
"Уральская неделя" басылымының 2026 жылғы 10 қарашадағы жазуынша, уақытша ұстау изоляторына (УҰИ) Орал қаласындағы Абай полиция бөлімінің жедел жұмыс жөніндегі бұрынғы бірінші орынбасары, майор шеніндегі қызметкер қамалған.
Алдын ала мәлімет бойынша, ол жедел уәкілге пышақпен шабуыл жасады деген күдікке ілінген.
"Жараланған полицей тірі. Ішкі қауіпсіздік басқармасы тергеу бастады", – делінген хабарламада.
Батыс Қазақстан облысының Полиция департаменті Zakon.kz редакциясының сауалына жауап беріп, оқиғаға қатысты түсініктеме берді. Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 8 қарашада полицияның бұрынғы қызметкері ішіне пышақ сұғылып, медициналық мекемеге жеткізілген.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
"Жәбірленушінің айтуынша, ол жарақатты өз абайсыздығынан алған. Сонымен қатар тергеу аясында оқиғаның барлық нұсқасы, оның ішінде полицияның қатысы болуы мүмкін деген күдікке ілінген бұрынғы қызметкері де тексеріліп жатыр. Тергеудің объективтілігін қамтамасыз ету үшін іске ішкі қауіпсіздік бөлімшесінің қызметкерлері тартылды", – деп хабарлады полиция 2026 жылғы 10 қарашада.
Ведомствоның мәліметінше, осы дерек бойынша қызметтік тексеру жүргізілген. Оқиғаға қатысы бар екі азамат та бұған дейін ішкі істер органдарынан жұмыстан босатылған.
"Әлеуметтік желілерде тараған, алкогольдік ішімдік ішу кезінде жанжал болғаны туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Жалған ақпарат таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз", – деп атап өтті Полиция департаменті.
Оқиғаға түпкілікті құқықтық баға тергеу нәтижесі бойынша беріледі.
Бұған дейін Шымкентте көлігін жедел уәкілдердің автокөлігіне соққан полиция басқармасының қызметкері теріс себептермен ішкі істер органдарынан жұмыстан шығарылған болатын. Оның көлігінен есірткіге ұқсас зат табылған.