Алматыда нөсерден кейін көшелерді су басып, тұрғындардың жүріп-тұруы қиындады
Қала тұрғындары әлеуметтік желілерде суға толған көшелер мен тротуарлардың видеоларын жариялап жатыр.
"Мұнда қалай жүземіз? Қайық пен ескек керек…", – дейді жолдың көлге айналғанын видеоға түсірген алматылық әйел. Оның айтуынша, жолдың арғы бетіне өту мүмкін болмай қалған.
Райымбек даңғылындағы үйлердің бірінде жолды ғана емес, үйдің кіреберісін де су басқан. Абай даңғылы мен Жароков көшесінің қиылысында да жүріп-тұру қиындаған.
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Тұрғындар пікірлерде осындай жағдай қаланың көптеген ауданында байқалғанын жазған.
- "Бүгін бүкіл қалаға ортақ мәселе – судың бәрі тротуармен ағып жатыр".
- "Жаңбырдан кейін жаяу жүру мұң болды. Барлық жерде тротуарлар өзенге айналған".
- "Бүкіл қала суда қалды".
- "Су арықпен ағып кетудің орнына, керісінше, одан сыртқа тасып жатыр".
Кейбір алматылықтар мұндай жағдайды жазда жүргізілген жөндеу жұмыстарымен байланыстырады.
"Балалар өзенге айналған осы жолдармен мектепке барып, аяқтарын сулап жатыр. Ересектер де жұмысқа жету үшін су кешуге мәжбүр. Сонда жаңбыр суы қайда ағуы керек? Көшелерді жөндеп, арықтарды жапқан кезде мұны ешкім ойламаған ба? Алматы үшін жаңбыр күтпеген табиғи құбылыс емес қой. Мұнда жауын-шашын қашанда болған. Су бұру жүйесін дұрыс ұйымдастыру соншалықты қиын ба?" – деп сауал қойды қала тұрғыны.
Розыбакиев көшесіндегі жағдайға Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы түсініктеме берді.
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Ведомствоның мәліметінше, басқарманың тапсырысымен "Жасыл Жер" ЖШС Розыбақиев көшесінің әл-Фараби даңғылынан Төле би көшесіне дейінгі бөлігінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жоба кешенді талдау негізінде осы аумақты түрлендіруді және мастер-жоспар әзірлеуді көздейді. Онда Алматының көлік қаңқасын қайта ұйымдастыру мен қалыптастыру, сондай-ақ жаяу жүргіншілер мен көлік қатынасын дамыту мәселелері ескерілген.
"Розыбақиев көшесін абаттандыру барысында мердігер автоматтандырылған суару жүйесінің құбырларын жерді ашық қазу әдісімен төсеген. Мол жауын-шашын салдарынан топырақ шөгіп, кейбір учаскелердегі асфальтбетон жабыны зақымданды", – деп түсіндірді басқарма.
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Сондай-ақ ведомство аталған учаскедегі арық науалары жоба басталғанға дейін жабылғанын атап өтті. Қазіргі құрылыс-монтаж жұмыстары аясында арықтар жабылмаған.
"Автоматтандырылған суару жүйесін орнатқан мердігер ұйымның бригадасы шөккен жерлер мен зақымдарды қалпына келтіру үшін оқиға орнына барды. Топырағы шөгіп, асфальтбетон жабыны бүлінген учаскелерді мердігер ауа райы қолайлы болған кезде қалпына келтіреді", – деп хабарлады басқарма.
Дегенмен су басу жағдайлары жаңартылған жаяу жүргіншілер аймақтарында ғана тіркеліп жатқан жоқ. Кейбір көшелерде су ағынын бөгеу үшін қаптар қойыла бастаған.
11 қараша күні таңертең әлеуметтік желілерде метро станцияларының біріне кіреберісті су басқан видео тарады. Метрополитеннің баспасөз қызметі қалалық су бұру желісі толып кетіп, Абай даңғылының төменгі жағында орналасқан "Алатау" станциясының солтүстік жаяу жүргіншілер өткелін су басқанын мәлімдеді.