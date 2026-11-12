Әр шаршы метрге 36 литр су түскен: Алматы әкімдігі жауын салдарын айтып, арықтарға қоқыс тастамауға шақырды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 қарашадағы нөсер жаңбырдың салдарын жою жұмыстары туралы мәлімет беріп, қала тұрғындарына үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдіктің мәліметінше, қаланың кейбір аудандарында 36 мм-ге дейін жауын-шашын түскен.
"Бұл әр шаршы метрге 36 литрге дейін жаңбыр суы түсті дегенді білдіреді. Әрине, мұндай көлемдегі жауын-шашын арықтар мен су бұру жүйелеріне түсетін жүктемені едәуір арттырады", – деп хабарлады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Мамандардың айтуынша, кейбір аумақтарда арықтар қоқысқа бітеліп қалған.
"Иә, жекелеген көшелердің кейбір бөліктерін су басты. Қала бойынша коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеді. Мамандар арықтарды қоқыс пен лайдан тазартты, ал су жиналған жерлерде арнайы техниканың көмегімен су сорғызылды", – делінген хабарламада.
Әкімдік бұл жұмыстардың жалғасып жатқанын айтып, тұрғындардан арықтарға қоқыс тастамауды сұрады.
"Құрметті тұрғындар, арықтарға қоқыс тастамауларыңызды сұраймыз. Қаламызға бірге қамқорлық жасап, өзгенің еңбегін құрметтейік", – деп үндеу жасады әкімдіктің баспасөз қызметі.
Бұған дейін 2026 жылғы 11 қарашада Алматыда нөсер жаңбырдан кейін асфальт шөгіп, бірнеше автобустың дөңгелегі шұңқырға түсіп кеткені туралы жазған едік. Сонымен қатар Достық даңғылында тротуар опырылған. Куәгерлер метро станцияларының бірінің су басқан кіреберісін де видеоға түсіріп алған.
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