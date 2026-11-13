#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
Оқиғалар

Интернет үш айға өше ме: министрлік тараған қауесетке жауап берді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 10:26 Фото: freepik
Әлеуметтік желілерде 2026 жылғы 17 қарашада ауқымды кибершабуыл жасалып, бүкіл әлемде интернет үш айға өшеді деген ақпарат тарап жатыр. Хабарламаларда банк жүйесі күйреп, әлемде бейберекетсіздік орнайтыны айтылған.

Қазақстандықтардың алаңдауына негіз бар ма? Zakon.kz осы сұраққа жауап іздеді.

Технологиялық өзгерістерге қатысты мұндай қауіп бұған дейін де болған. Мәселен, Қазақстанда 2024 жылы уақыт белдеуі өзгергенде, кейбір қолданушылар компьютерлер, смартфондар мен цифрлық жүйелердің жұмысы бұзылады деп алаңдаған еді. Алайда бұл қауіп расталмады. Енді жұрт арасында интернет бүкіл әлемде үш айға өшеді деген қауесет тарады.

Қазақстанның Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі әлеуметтік желілердегі бұл ақпаратқа түсініктеме берді.

"17 қарашада жаһандық кибершабуыл жасалып, соның салдарынан бүкіл әлемде интернет үш айға өшеді деген ақпаратты растайтын сенімді дерек жоқ", – деп мәлімдеді ведомство.

Министрлік өкілдері интернеттің өзара байланысқан көптеген тәуелсіз желіден тұратынын түсіндірді.

"Интернеттің бірыңғай басқару орталығы жоқ. Сондай-ақ ажыратылған жағдайда бүкіл әлемдегі интернеттің жұмысын тоқтататын жалғыз техникалық нүкте де жоқ", – делінген басылым сауалына берілген жауапта.

Ұлттық банк төрағасының орынбасары Ақылжан Баймағамбетов журналистерге ықтимал кибершабуыл туралы ештеңе естімегенін айтты.

"Мұндай талқылауларды көрген жоқпын, сондықтан түсініктеме бере алмаймын", – деп қысқа жауап берді ол.

Бұған дейін төтенше жағдайлар министрі Мұрат Мұханов үкіметтің, соның ішінде ТЖМ-нің халықты азық-түлік пен күнделікті қажет заттарды алдын ала жинап алуға шақырған ешқандай хабарлама таратпағанын мәлімдеген. Оның айтуынша, азаматтардың алаңдауына негіз жоқ.

Мамандар қазір барлық жүйенің қалыпты жұмыс істеп тұрғанын және 17 қарашада да әдеттегі тәртіппен жұмыс істейтінін айтады. Олар "цифрлық ақырзаман" мен интернеттің үш айға өшуі туралы хабарламалардың жалған екенін атап өтті.

Сондай-ақ мамандар елдегі банктер, биржалар және өзге де қаржы институттарының жүйелері сенімді қорғалғанын айтып, олардың жұмысына қатысты алаңдауға негіз жоқ екенін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
15:37, 10 қараша 2026
Әлем хаосқа ұшырап, банк шоттары бос қалады: 17 қарашаға қатысты үрейлі болжамдар жоққа шығарылды
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
17:30, 16 маусым 2026
Алматы полициясы граната жарылысы туралы қауесетке жауап берді
Қазақстанда петицияға қол қою шегі көтеріле ме, деді Балаева
14:19, 13 маусым 2024
Қазақстанда петицияға қол қою шегі көтеріле ме: Аида Балаева жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока &quot;Турана&quot;
12:52, Бүгін
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока "Турана"
Джош Хокит
12:26, Бүгін
Легенда UFC Веласкес предсказал победу Хокита в титульном бою с Ганом
Усман Нурмагомедов
11:54, Бүгін
"Настоящий позор": менеджер Нурмагомедов Али Абдельазиз извинился за драку с Двалишвили
Арман Царукян
11:28, Бүгін
Арман Царукян считает, что драка Нурмагомедова и Двалишвили была неизбежной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: