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Қытайдан Ресейге 15 жаңа көлік тасымалдаған екі автовоз Қазақстанда аударылды

Ақмола облысындағы тасжолда 15 жаңа шетелдік автокөлік тиелген екі автовоз аударылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 13:49 Сурет: Ақмола облысының ПД
Ақмола облысындағы тасжолда 15 жаңа шетелдік автокөлік тиелген екі автовоз аударылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты 2026 жылғы 13 қарашада Астана – Атбасар – Жақсы автожолының 131-шақырымында болған.

"Алдын ала мәлімет бойынша, шетел азаматтары басқарған FAW автовоздары Қорғастан Ресейге 15 жаңа автокөлік тасымалдап бара жатқан. Жолдың көктайғақ болуына байланысты алда келе жатқан автовоздың жүргізушісі көлікті басқара алмай қалған. Соқтығысқан екі ауыр жүк көлігі жолдан шығып, жыраға аударылған", – деп хабарлады полиция департаменті.

Жол апатынан зардап шеккендер жоқ.

Автовоз жүргізушісіне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 7 қарашада Ақмола облысындағы Астана – Петропавл тасжолында жүк көлігі мен екі жеңіл автокөлік жол апатына ұшыраған еді. Салдарынан бір жүргізуші мен төрт жолаушы зардап шекті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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