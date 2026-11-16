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ТЖМ ұшағы шұғыл көмекке мұқтаж науқасты Зайсаннан Өскеменге жеткізді

Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты &quot;Қазавиақұтқару&quot; АҚ ұшағы Зайсаннан Өскеменге санитарлық рейс орындады. Ұшақпен шұғыл медициналық көмекке мұқтаж 50 жастағы ер адам жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 08:23 Сурет: ҚР ТЖМ
Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты "Қазавиақұтқару" АҚ ұшағы Зайсаннан Өскеменге санитарлық рейс орындады. Ұшақпен шұғыл медициналық көмекке мұқтаж 50 жастағы ер адам жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейсті ұшқыштар Евгений Шимолин мен Сергей Бондарь орындады. Науқасты санитарлық авиация дәрігерлері Айгүл Құдербаева мен Бек Асаубаев алып жүрді.

Ұшу кезінде дәрігерлер науқастың жағдайын үздіксіз бақылап, қажетті медициналық көмек көрсетті. Өскеменге қонғаннан кейін ер адам әрі қарай ем алу үшін бейінді аурухана мамандарына тапсырылды.

ТЖМ авиациясы Қазақстанның шалғай аудандарындағы шұғыл медициналық көмекке мұқтаж тұрғындарды ауруханаларға жеткізу жұмысын жалғастырып жатыр.

Бұған дейін Балқашқа бара жатқан ер адамның далада жоғалып кеткені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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