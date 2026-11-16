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Оқиғалар

Ермек Сағымбаев ҰҚК төрағасы қызметінен босатылды

Ермек Сағымбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 11:23 Сурет: gov.kz
Ермек Сағымбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) төрағасы лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 16 қарашада Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығында:
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ермек Алдабергенұлы Сағымбаев Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы лауазымынан босатылды", – делінген.
Ермек Сағымбаев 1967 жылғы 11 қазанда дүниеге келген. 1992 жылы Қазақ политехникалық институтын, 2007 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, 2021 жылы ҚР Ұлттық қорғаныс университетін бітірген. Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі.

І және ІІ дәрежелі "Даңқ" ордендерімен, ведомстволық және мерейтойлық медальдармен марапатталған.

ҚР Мемлекеттік күзет қызметі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері.

2022 жылы ҚР президентінің Жарлығымен оған ұлттық қауіпсіздік генерал-лейтенанты атағы берілген.

Еңбек жолы:

  • 1994–2006 жылдары ұлттық қауіпсіздік органдарында жедел және басшылық лауазымдарда қызмет атқарған;
  • 2006–2019 жылдары ҚР Президентінің күзет қызметінде жедел және басшылық лауазымдарда қызмет еткен;
  • 2019–2021 жылдары Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – ҚР Президентінің күзет қызметінің бастығы болған;
  • 2021–2022 жылдары Мемлекеттік күзет қызметі бастығының міндетін атқарушы, кейін бастығы қызметтерін атқарған.
  • 2022 жылғы қаңтардан бастап ҚР ҰҚК төрағасы болды.
Кейін Тоқаев тағы бір Жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес, 2026 жылғы 16 қарашадан бастап ҰҚК төрағасы болып Марат Ирменов тағайындалды.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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