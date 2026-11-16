#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Оқиғалар

Сусынға жасырын есірткі қосады: депутат балалар арасындағы спайкинг оқиғаларына алаңдаушылық білдірді

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 12:38 Фото: pexels
Депутат Асхат Аймағамбетов 2026 жылғы 16 қарашада Құрылтайдағы үкімет сағатында Қазақстандағы балалардың қандай жаңа қауіптерге тап болып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, балаларды интернет арқылы есірткі жасырып кетуші және дроппер ретінде пайдалануға тартып жатыр.

"Полиция мәліметінше, спайкинг деректері де жиілеген. Бұл – адамның сусынына өзіне білдірмей түрлі заттар мен есірткі қосу. Осы бағытта қосымша шаралар қажет. Біз спайкингке қарсы заңнамаға арнайы түзетулер әзірледік", – деді депутат.

Ол депутаттардың балалар денсаулығын зиянды тағамдардан қорғауға арналған заң жобасын да әзірлегенін хабарлады.


"Мемлекет басшысы тамыз айындағы кеңесте фастфудтың өктем жарнамасына ерекше назар аударды. Зиянды тағамнан ауруға шалдығып, дәрігерлердің бақылауында жүрген балалар саны артып келеді. Энергетикалық сусындарды жиі ішетін жасөспірімдердің үлесі де алаңдатады. Иә, 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусын сатуға тыйым салынып, айыппұлдар енгізілді. Бірақ мәселе толық шешілген жоқ. Сондықтан депутаттар балалардың денсаулығына зиянды өнімдер мен энергетикалық сусындарға қатысты тағы бір заң жобасын дайындады", – деп түсіндірді Асхат Аймағамбетов.

Бұған дейін депутат Динара Закиева балаларды киберқауіптерден қорғау үшін қандай шаралар ұсынылып жатқанын айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
14:43, Бүгін
Тәрбиешілердің өзі зорлық көрсеткен: министр балабақшалардағы жағдайды айтты
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:08, Бүгін
Қазақстанда балалардың маркетплейстерден тауар сатып алуына жаңа шектеулер енгізу ұсынылды
Школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, колокольчик
13:37, 20 мамыр 2026
"Кейбір ата-ананың қалтасы көтере алмайды": депутат мектеп бітіру кештеріне кететін шығындар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов в матче за &quot;Ахмат&quot;
15:05, Бүгін
Пять футболистов сборной Казахстана не примут участие в матче со Словакией в Лиге наций
Бегуны во время марафона в Алматы
14:58, Бүгін
Рекорды, звезда из Японии и бегуны из 66 стран: в Алматы завершился юбилейный беговой сезон
Артём Николаев атакует ворота &quot;Арлана&quot;
14:48, Бүгін
Нападающий "Торпедо" Николаев признан лучшим игроком недели ЧРК по хоккею
Дмитрий Панарин реагирует на удар на ОИ
14:31, Бүгін
Дмитрий Панарин стал серебряным призёром престижного турнира по бадминтону в Замбии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: