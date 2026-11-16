#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Оқиғалар

Алматыда ҚазҰУ студентінің өліміне байланысты күдікті ұсталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 14:28 Фото: unsplash
Алматыда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (ҚазҰУ) бірінші курс студентінің өліміне байланысты күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 16 қарашада қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.


"Аталған дерек бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталды. Тергеудің толық, жан-жақты және объективті жүргізілуін қамтамасыз етуге бағытталған тергеу іс-шараларының кешені жүргізіліп жатыр", – делінген хабарламада.

Бұған дейін әлеуметтік желілерде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті студентінің қайтыс болғаны туралы ақпарат тараған еді. Бұл ақпаратты ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі растады. Марқұм география және табиғатты пайдалану факультетінің бірінші курс студенті болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент
14:17, 11 қараша 2026
ҚазҰУ студентінің қазасына қатысты ғылым министрі пікір білдірді
Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент
15:59, 07 қараша 2026
ҚазҰУ журналистика факультетінің бірінші курс студенті қаза тапты
Жедел жәрдем, Алматы, ҚазҰУ, ректорат, студент қыз, биіктен секіру
20:45, 30 шілде 2025
Алматыда ҚазҰУ-дың студенті биіктен секіріп, мерт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов в матче за &quot;Ахмат&quot;
15:05, Бүгін
Пять футболистов сборной Казахстана не примут участие в матче со Словакией в Лиге наций
Бегуны во время марафона в Алматы
14:58, Бүгін
Рекорды, звезда из Японии и бегуны из 66 стран: в Алматы завершился юбилейный беговой сезон
Артём Николаев атакует ворота &quot;Арлана&quot;
14:48, Бүгін
Нападающий "Торпедо" Николаев признан лучшим игроком недели ЧРК по хоккею
Дмитрий Панарин реагирует на удар на ОИ
14:31, Бүгін
Дмитрий Панарин стал серебряным призёром престижного турнира по бадминтону в Замбии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: