Телефон алаяқтары қоңырауды неге созады: Сарапшылар олардың басты айласын ашты
Engadget басылымының жазуынша, алаяқтар көбіне адамды "атыңызға несие рәсімделген", "сізді қамауға алуы мүмкін" немесе "шотыңыздан күмәнді ақша аударымдары жасалған" деп қорқытады.
Адам үрейленіп, тұтқаны қоймай сөйлесе берсе, алаяқтар оған психологиялық қысым көрсетіп, ақша аударуға немесе SMS арқылы келген кодты айтуға көндіруге тырысады.
"Жинаған ақшаңызды қорғауға "көмектесіп" жатқан адам сізді басқа біреумен сөйлесуден айнытуға тырысса, бұл – күдіктенуге айқын себеп", – дейді сарапшылар.
Мамандардың кеңесінше, қоңырау күмән тудырса, тұтқаны қойған жөн. Содан кейін банк картасының артқы жағында көрсетілген ресми нөмірге өзіңіз қоңырау шалып, ақпаратты тексеріңіз.
Сарапшылар қажетсіз қоңыраулардан қорғану үшін iOS және Android смартфондарындағы спам-қоңырауларды сүзу функциясын пайдалануға кеңес береді.
Бұған дейін қазақстандықтарға мессенджерлерде жоғары мөлшерлемемен депозит ашуды, тиімді инвестиция салуды немесе қаражатты тез көбейтуді ұсынатын хабарламаларды алаяқтар жіберуі мүмкін екені ескертілген еді.