11 млн теңгеге түскен махаббат: әйел екі жыл бойы танымал актермен көңіл қосқанына сенген
"112" Telegram-арнасының мәліметінше, екеуі әлеуметтік желіде танысқан. Әйел "актердің" өзін жақсы көретініне сеніп, екі жыл ішінде оған екі миллион рубльден астам (11,1 млн теңге) ақша аударған. Әлгі адамның айтуынша, бұл қаражат кездесуді ұйымдастыруға, ұшақ билеттерін сатып алуға және өзге де шығындарды өтеуге қажет болған.
Әйел ақшаны әртүрлі адамның шотына аударып отырған. Сүйіктісімен байланысын үзбеу үшін несие алып, ақыры пәтерін де кепілге қойған.
Арнаның хабарлауынша, әйел соңғы рет 2026 жылғы 11 қарашада ақша аударған. Содан кейін "актер" оның хабарламаларына жауап беруді қойған. Екеуі тек ағылшын тілінде хат жазысқан. Әйел оны тіпті бейнеқоңырау арқылы да бірде-бір рет көрмеген.
Ал АҚШ-та иммиграция және кеден полициясының қызметкерлері Сальвадор тумасын ұстады. Ол ұсталардан аз уақыт бұрын лотереядан бір миллион доллар ұтып алған.