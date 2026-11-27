Он жылға жуық іздеуде жүрген ер адам Өскеменде ұсталды
Сурет: ҚР ІІМ
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері Өскеменде он жылға жуық мемлекетаралық іздеуде жүрген 55 жастағы ер адамды ұстады. Ол – көрші елдің азаматы, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 қарашада хабарлағандай, ер адам 2007 жылғы желтоқсанда тұрмыстық жанжал кезінде танысын пышақпен жаралап, денсаулығына ауыр зиян келтірген. Осыдан кейін ол бой тасалаған. Сот оны сырттай 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырған. Сотталған азаматқа 2016 жылдың соңында халықаралық іздеу жарияланған.
"Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған іздеу жариялаған органға ресми хабар берілді. Оны экстрадициялау рәсімін биылғы желтоқсанда өткізу жоспарланып отыр", – деп хабарлады полиция.
Сондай-ақ Қазақстанның іздеудегі адамдар базасында 45 жастағы шетел азаматы Коул Уильямсқа қатысты іздеу хабарламасы жарияланды. Оған ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті іздеу жариялаған. Іс Түркістан облысында қозғалған.
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