#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Құқық

Астанада балалардың көмегімен 340 млн теңге "қайырымдылық" ақшасы заңсыз жиналған

Қайыр тілеу, Астана, балалар, заңсыз ақша жинау, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 18:44 Сурет: pixabay
Астана қалалық прокуратурасы елордада жасөспірімдерді пайдаланып, қоғамдық орындарда заңсыз ақша жинату деректері тіркелгенін нақтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы прокуратурасының үйлестіруімен саябақтарда, ойын-сауық орталықтарында, қоғамдық көліктерде және көшелерде рейдтер жүргізіліп, барлығы 8 кәмелетке толмаған (2008–2010 ж.т.) жасөспірім анықталды. Олармен ешқандай шарт жасалмастан, 3 қайырымдылық қоры оларды волонтер ретінде тартқан (Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 86-бабының 3-бөлігін бұзу).

"Аталған қорлар "қайырымдылық" деген желеумен өзге мақсаттарға шамамен 340 млн теңге жинаған.   Аталған дерек бойынша (Қылмыстық кодекстің 190-бабы 2-бөлігінің 1-тармағы бойынша) қылмыстық іс қозғалды. Іс аясында кәмелетке толмағандарды заңсыз әрекетке тартқаны үшін қордың лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне бөлек құқықтық баға берілетін болады", - дейді прокуратурадағылар.

Кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылыққа тарту қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соқтыратыны ескертіледі (Қылмыстық кодекстің 132-бабы).

Бұдан бөлек, Еңбек кодексінің 31-бабында кәмелетке толмағандарға ерекше еңбек шарттары қарастырылған (16 жастан бастап еңбек шарты міндетті түрде жасалуы тиіс, ал 14 жастан бастап ол заңды өкілінің келісімімен ғана рәсімделе алады). Аталған талаптарды бұзған жұмыс берушілер Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 86-бабы бойынша жауапкершілікке тартылады.

"Қайырымдылық қорлары мен ата-аналарды балалардың заңсыз әрекеттерге қатысуына жол бермеу үшін балалардың жұмысына, соның ішінде волонтерлік және басқа да іс-шараларға мұқият болуға шақырамыз".Астана қаласының прокуратурасы

Бұған дейін Алматыда "Елге Көмек" қайырымдылық қорының жетекшісі Ілияс Сариев ұсталғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Атырауда әлеуметтік жағдайы нашар отбасының балалары арнайы мекемеге орналастырылды
Құқық
21:33, Бүгін
Атырауда әлеуметтік жағдайы нашар отбасының балалары арнайы мекемеге орналастырылды
Астанада орынсыз пранк жасаған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Құқық
19:59, Бүгін
Астанада орынсыз пранк жасаған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
Құқық
19:56, Бүгін
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: