ҚМА отбасылық блогер Жанәбілов пен Төлегенованың ісіне қатысты пікір білдірді
Ол 37 блогерге қатысты материал уәкілетті органға берілгенін атап жеткізді.
"Өздеріңіз заңды жақсы білесіздер, егер әкімшілік жауапкершілікке тартылған адам өзіне тағылған айыппен келіспей, істі сотта қарауға өтініш білдірсе, онда материалдар сотқа беріледі. Жанәбіловтардың жағдайында солай болды. Осы әкімшілік материалды сотта қарау барысында сот қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар деген пікірге келді. Тиісінше, сот шешім шығарды. Біз оның заңды күшіне енетін кезін күтудеміз. Апелляциялық шағым түспесе, сот шешімі шығарылған күннен кейін 10 күн ішінде күшіне енетін болады", - деп сөзін толықтырды ол.
Оның айтуынша, шағым апелляциялық тәртіппен қаралуы керек, содан кейін ғана шешім заңды күшіне енеді.
"Осыдан кейін материалдар тергеуге жіберіледі. Мен бұған дейін бұл ретте қылмыстық іс тіркелгенін айтқан болатынмын. Тергеу барысында құқықтық баға берілетін болады. Just King-ке келетін болсақ, оларға қатысты қылмыстық іс тіркелген жоқ. Алайда, бұған дейін оларды уәкілетті орган айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартқан болатын", - деді ол.
2025 жылғы 24 тамызда Ойын бизнесі және лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желіде бағалы сыйлықтар ұтысын өткізген жоғарыда аталған блогерлерге қатысты лотерея қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестігін тексеруге кіріскені белгілі болды.
5 қыркүйекте Астана қалалық әкімшілік істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында блогер Ерболат Жанәбіловқа қатысты заңсыз лотерея өткізу фактісі бойынша іс қаралды. Бұл күні судья сот отырысын 15 қыркүйекке сағат 15.00-ге кейінге қалдырды. 15 қыркүйекте Астана қалалық әкімшілік істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында блогер Ерболат Жанәбіловтың әйелі Эльмира Төлегеноваға қатысты заңсыз лотерея өткізу фактісі бойынша іс қарала бастады. Істі қарау кезінде миллионер блогер өз ұстанымын жария етті. Айыптау тарапы да өз позициясын танытты. Олар блогерлер Төлегенова мен Жанәбіловтың отбасылық дәрістері заңсыз лотерея ойынын бүркемелеген шымдылдық іспетті деп санайды. 2025 жылғы 15 қыркүйекте блогерлер Жанәбілов пен Төлегенованың материалдары қылмыстық іс қозғау үшін ҚМА-ға жолданды.