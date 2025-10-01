#Қазақстан
Құқық

Алматыда тергеу изоляторына ұялы телефонды бешбармақтың арасына салып өткізбек болған

Бешбармақ, Алматы, тергеу изоляторы, ұялы телефон, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 18:59 Сурет: видеодан алынды/instagram/almaty_kalasy_kazhd
Алматының тергеу изоляторында сотталушыға әкелінген бешбармақ арасында жасырулы ұялы телефон табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласындағы тергеу изоляторының қызметкерлері ҚАЖ департаментінің Өзіндік қауіпсіздік және жедел топтарымен бірлесе отырып, тыйым салынған затты анықтады. Тұтқындарға әкелетін азық-түлікті қабылдау кезінде олар тамақ салынған контейнерді ашып, бешбармақты араластыру кезінде жылтыр қағазға оралған ұялы телефонды тапты.

Аталған факт бойынша әкімшілік жаза қолдану үшін Алматы қаласы ауданаралық әкімшілік сотына жіберуге материал жинақталды.

Бұған дейін Шымкентте жедел уәкіл қамаудағы әйелді зорлағаны үшін сотталғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тұрғын үй құрылысына үлескерлік қаражат тартуға рұқсат беру тәртібі өзгерді
13:15, Бүгін
Тұрғын үй құрылысына үлескерлік қаражат тартуға рұқсат беру тәртібі өзгерді
Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялады
10:24, Бүгін
Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялады
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
17:23, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
