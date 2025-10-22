#Қазақстан
Құқық

Екі банк пен 13 микроқаржы ұйымына қарыз елордалық көпбалалы ана несиені кешіру процедурасынан бас тартты

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 17:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Елордалық көпбалалы ана өз атына 2018 жыл мен 2024 жыл аралығында жалпы сомасы 4,6 млн теңгеден астам сомаға несиелер мен шағын заемдар тіркеген. Онда да ақшаның бір бөлігі талма ауруымен ауыратын және II топтағы мүгедек күйеуін емдетуге алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Жоғарғы сотының 22 қазанда ұсынған ақпаратқа сәйкес, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану туралы сотқа өтінішпен жүгінген азаматша микронесиелердің бір бөлігін банктік несиелерді өтеу үшін алғанын айтқан. Қазіргі уақытта оның тұрақты табысы бар және ол берешекті біртіндеп өтеуге дайын екенін және қосымша табыс көзі ретінде жұбайының мүгедектігі бойынша алатын жәрдемақысын көрсеткен.

"Сот екі банк пен 13 микрокаржылық ұйым алдындағы берешек сомасы 4,6 миллион теңгеден асатынын, азаматша бұрын кәсіпкерлік қызметпен айналысқанын, алайда 2021 жылы бұл қызметін тоқтатқанын анықтады. Сондай-ақ әйел адам 2022 жылдан бастап акционерлік қоғамда жұмыс істейді, айлық жалақысы шамамен 240 мың теңгені құрайды. Отбасы күйеуінің ата-анасының үйінде тұрады, меншігінде жылжымайтын мүлік жоқ, ал берешекті соңғы рет ішінара өтеу 2024 жылғы сәуірде жүзеге асырылған", делінген сот хабарламасында.

Қаржы басқарушысының айтуынша, уақытша қиындықтарға қарамастан, өтініш иесі адал ниет танытып, міндеттемелерін орындауға дайын екенін көрсетті.

Бұл жағдай азаматтың әлеуметтік мәртебесін сақтап қалып, қаржылық өмірін қайта бастауға мүмкіндік беретін банкроттықтың баламасы – төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдануға негіз болды.

Сот "Азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы" Заңды және әділдік қағидаттарын басшылыққа ала отырып, азаматшаның талап қоюын қанағаттандырды.

Апелляциялық саты соты бірінші саты сотының шешімін заңды және негізді деп таныды. Шешім заңды күшіне енді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
