Тоқаев бірқатар судьяларды тағайындап, қызметінен босатты
Төраға лауазымына тағайындалғандар:
Алматы қаласы бойынша:
- Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – Раисов Тимур Толегенұлы;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының төрағасы – Нұрбеков Айбар Баймаханович.
Ақмола облысы бойынша:
- Сандықтау аудандық сотының төрағасы – Садирмекова Арайлым Тәліпбекқызы;
- Степногорск қалалық сотының төрағасы – Қалиасқарова Салтанат Жәкіпқызы, ол осы облыстың Бурабай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.
Ақтөбе облысы бойынша:
- Ақтөбе қаласының №2 сотының төрағасы – Ізбагамбетова Сандуғаш Жакияновна;
- Айтекеби аудандық сотының төрағасы – Бертанов Талғатбек Батырбайұлы, ол Темір аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды.
Атырау облысы бойынша:
- Мақат аудандық сотының төрағасы – Орыспаев Құрмет Орыспайұлы.
Батыс Қазақстан облысы бойынша:
- Ақжайық ауданының №2 аудандық сотының төрағасы – Ғұмарова Тамара Сәлімжанқызы, ол осы облыстың Сырым аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Бөкей ордасы аудандық сотының төрағасы – Шингалиев Марат Энгельсович, ол осы облыстың мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Орал қаласының №2 сотының төрағасы – Суханова Гүлдану Ибраевна.
Қостанай облысы бойынша:
- Аулиекөл аудандық сотының төрағасы – Оспанова Балжан Қайыргелдіқызы;
- Қамысты аудандық сотының төрағасы – Ертаева Галия Қайырқанқызы, ол Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Қостанай қалалық сотының төрағасы – Садвокасов Жұмабек Майхибинұлы.
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша:
- Шал ақын ауданының ауданаралық сотының төрағасы – Умаров Рүстем Қошқарұлы, ол Петропавл қаласының №2 сотының судьясы қызметінен босатылды.
Түркістан облысы бойынша:
- Ордабасы аудандық сотының төрағасы – Сатыбалдиева Айжан Құлманқызы, ол Шымкент қаласының мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша:
- Өскемен қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – Жүнүсова Жанат Ниетқабылқызы;
- Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының төрағасы – Жақсыбекова Нұргүл Айтбекқызы, ол осы облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.
Судья лауазымына тағайындалғандар:
Астана қаласы бойынша:
- Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Бурабаев Дулат Қайдарұлы, ол Қарағанды облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Ибраева Назгүл Ерқанатқызы, ол Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Қалиева Арайлым Қадылбекқызы, ол Қарағанды облысының Балқаш қалалық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Әлиева Ақмарал Хакимқызы, ол Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласындағы №2 сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Жүнүсов Данияр Төлиндіұлы, ол Қостанай облысының Қамысты аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Мамандандырылған тергеу сотының судьясы – Киянбекова Әсел Ерланқызы, ол Ұлытау облысының Жезқазған қалалық мамандандырылған тергеу сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Көшенов Асламбек Киікбайұлы, ол Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы қызметінен босатылды;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Сапарбек Аида, ол Түркістан облысының Түркістан қаласының ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.
Алматы қаласы бойынша:
- Бостандық аудандық сотының судьясы – Бори Мират Қайратұлы, Алматы облысының Қарасай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьялары:
- Ахметова Ардақ Бауржанқызы, Алматы облысының Қарасай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Абдиканиев Рамшит Нұргабылұлы;
- Жолболдиева Дария Оразалиевна, Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Медеу аудандық сотының судьясы – Аметкулов Қанат Амангелдіұлы.
Абай облысы бойынша:
- Бородулиха аудандық сотының судьясы – Амарханов Нұрсұлтан Николаевич;
- Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Тұрысбекова Меруерт Сәкенқызы.
Ақмола облысы бойынша:
- Көкшетау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы – Жәшібеков Әмір Хафизұлы;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Дюсенова Камиля Қадыржанқызы.
Ақтөбе облысы бойынша:
Ақтөбе қалалық сотының судьялары:
- Бекқужина Динара Абзаловна;
- Избасова Алина Ерболқызы;
Ақтөбе қаласының №2 сотының судьялары:
- Қайболдин Жаслан Мұратұлы;
- Қалиева Нұршат Жеделбайқызы;
- Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Исмаилова Индира Асылхановна, осы облыстың Қобда аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.
Алматы облысы бойынша:
- Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Садықова Эльмира Сансызбайқызы;
- Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Рамазанов Азат Аскарович, осы облыстың Қарасай аудандық мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Ғалымов Диас Манатұлы.
Батыс Қазақстан облысы бойынша:
- Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Такеева Саяхат Ануаровна;
- Орал қаласының №2 сотының судьясы – Рамазанов Данияр Рамазанович.
Жамбыл облысы бойынша:
- Қордай аудандық сотының судьясы – Искаков Кеңіш Ілесұлы;
- Тараз қалалық сотының судьясы – Әлімқұлова Інара Базылбекқызы;
- Тұрар Рысқұлов ауданының сотының судьясы – Қамбарбек Қали Әуелбекұлы.
Жетісу облысы бойынша:
- Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьясы – Нұрболұлы Азат.
Қарағанды облысы бойынша:
- Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан ауданының №2 сотының судьясы – Хасенова Анар Саматқызы, осы облыстың Нұра аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.
Қостанай облысы бойынша:
- Әулиекөл аудандық сотының судьясы – Симиютина Елена Анатольевна.
Қызылорда облысы бойынша:
- Қызылорда қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы – Аблаева Айгүл Әуелбекқызы;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Абдукаликов Олжас Исаұлы, осы облыстың Қызылорда қалалық әкімшілік сотының судьясы лауазымынан босатылды.
Маңғыстау облысы бойынша:
- Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Жұмаева Мәншүк Мұхамедқызы, осы облыстың Қарақия аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Мұнайлы аудандық сотының судьясы – Қазиев Ерсін Айтбайұлы.
Павлодар облысы бойынша:
- Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьясы – Сейілгазинова Әлия Шорманқызы, осы облыстың Екібастұз қалалық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Павлодар қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы – Кочерга Лаура Ильдусовна.
Түркістан облысы бойынша:
- Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Абдраманов Есбол Жүнісәлиевич, осы облыстың Кентау қалалық сотының төрағасы лауазымынан босатылды;
- Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Құрамысов Берік Полатбекұлы, осы облыстың Кентау қалалық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
- Сайрам аудандық сотының судьясы – Бегалиев Асхат Өмірқұлбекұлы.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша:
- Күршім аудандық сотының судьясы – Мизимбаев Думан Сәрсенбекұлы;
- Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы – Такенова-Шәкіртова Әсел Еділқызы;
- Риддер қалалық сотының судьясы – Жансұлтанова Эльвира Құмарбекқызы;
- Тарбағатай аудандық сотының судьясы – Тәтімбеков Данияр Төлегенұлы.
Қызметінен босатылғандар:
- Солтүстік Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ибраев Алмаз Серікович – отставкаға шығуына байланысты;
- Алматы қалалық сотының судьялары Исабаева Ақмарал Ахмеджановна, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакәрім Рүстем Мырзакәрімұлы – отставкаға байланысты;
- Атырау облыстық сотының судьясы Нұржанова Бағила Баймұратқызы – отставкаға байланысты;
- Қарағанды облыстық сотының судьялары Аманжолов Нұрбек Абдиманапұлы, Маймаков Бақытжан Қошқарбайұлы – отставкаға байланысты;
- Павлодар облыстық сотының судьясы Ибраев Нұрлан Саматұлы – отставкаға байланысты;
- Астана қаласы бойынша – Искакбекова Саулет Майданқызы, азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – отставкаға байланысты;
- Алматы қаласы бойынша – Жілкібаева Айсара Сатовна, Түрксіб аудандық сотының судьясы – зейнет жасына толуына байланысты;
- Шымкент қаласы бойынша – Қалдаров Ғалым Қалижанұлы, әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін Судьялар жюриінің шешімімен босатылды;
- Алматы облысы бойынша – Қожахметов Берік Акішханович, мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының төрағасы – өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты, осы соттың судьясы болып қалды;
- Ақмола облысы бойынша – Сағынова Гүлмира Маратовна, Жарқайың аудандық сотының судьясы – өз еркімен;
- Қожамұратов Сержан Ақылбайұлы, Көкшетау қалалық сотының судьясы – өз еркімен;
- Жамбыл облысы бойынша – Ясарова Рүкия Картқұлқызы, мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – зейнет жасына толуына байланысты;
- Жетісу облысы бойынша – Шаймерденов Нұрлан Садықұлы, Ақсу аудандық сотының төрағасы – соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
- Қостанай облысы бойынша – Жарасбаев Жұмаш Рамазанович, Қостанай ауданаралық сотының судьясы – өз еркімен;
- Маңғыстау облысы бойынша – Шайдуллин Бауыржан Жауымбайұлы, Ақтау қалалық сотының төрағасы – соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
- Түркістан облысы бойынша – Жұмабаев Нұржан Әмзебаевич, Қазығұрт аудандық сотының судьясы – отставкаға байланысты;
- Шығыс Қазақстан облысы бойынша – Оразбаев Салық Қанатұлы, мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – басқа жұмысқа ауысуына байланысты.
Жарлық 2025 жылғы 10 қарашадан бастап күшіне енді.