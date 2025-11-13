#Халық заңгері
Құқық

Тоқаев бірқатар судьяларды тағайындап, қызметінен босатты

13.11.2025 09:04
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 10 қарашада "Қазақстан Республикасының соттарының төрағаларын, сот алқасы төрағасын және судьяларын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы" жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төраға лауазымына тағайындалғандар:

Алматы қаласы бойынша:

  • Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – Раисов Тимур Толегенұлы;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының төрағасы – Нұрбеков Айбар Баймаханович.

Ақмола облысы бойынша:

  • Сандықтау аудандық сотының төрағасы – Садирмекова Арайлым Тәліпбекқызы;
  • Степногорск қалалық сотының төрағасы – Қалиасқарова Салтанат Жәкіпқызы, ол осы облыстың Бурабай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.

Ақтөбе облысы бойынша:

  • Ақтөбе қаласының №2 сотының төрағасы – Ізбагамбетова Сандуғаш Жакияновна;
  • Айтекеби аудандық сотының төрағасы – Бертанов Талғатбек Батырбайұлы, ол Темір аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды.

Атырау облысы бойынша:

  • Мақат аудандық сотының төрағасы – Орыспаев Құрмет Орыспайұлы.

Батыс Қазақстан облысы бойынша:

  • Ақжайық ауданының №2 аудандық сотының төрағасы – Ғұмарова Тамара Сәлімжанқызы, ол осы облыстың Сырым аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Бөкей ордасы аудандық сотының төрағасы – Шингалиев Марат Энгельсович, ол осы облыстың мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Орал қаласының №2 сотының төрағасы – Суханова Гүлдану Ибраевна.

Қостанай облысы бойынша:

  • Аулиекөл аудандық сотының төрағасы – Оспанова Балжан Қайыргелдіқызы;
  • Қамысты аудандық сотының төрағасы – Ертаева Галия Қайырқанқызы, ол Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Қостанай қалалық сотының төрағасы – Садвокасов Жұмабек Майхибинұлы.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша:

  • Шал ақын ауданының ауданаралық сотының төрағасы – Умаров Рүстем Қошқарұлы, ол Петропавл қаласының №2 сотының судьясы қызметінен босатылды.

Түркістан облысы бойынша:

  • Ордабасы аудандық сотының төрағасы – Сатыбалдиева Айжан Құлманқызы, ол Шымкент қаласының мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша:

  • Өскемен қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – Жүнүсова Жанат Ниетқабылқызы;
  • Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының төрағасы – Жақсыбекова Нұргүл Айтбекқызы, ол осы облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.

Судья лауазымына тағайындалғандар:

Астана қаласы бойынша:

  • Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Бурабаев Дулат Қайдарұлы, ол Қарағанды облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Ибраева Назгүл Ерқанатқызы, ол Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Қалиева Арайлым Қадылбекқызы, ол Қарағанды облысының Балқаш қалалық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Әлиева Ақмарал Хакимқызы, ол Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласындағы №2 сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – Жүнүсов Данияр Төлиндіұлы, ол Қостанай облысының Қамысты аудандық сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Мамандандырылған тергеу сотының судьясы – Киянбекова Әсел Ерланқызы, ол Ұлытау облысының Жезқазған қалалық мамандандырылған тергеу сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Көшенов Асламбек Киікбайұлы, ол Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы қызметінен босатылды;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Сапарбек Аида, ол Түркістан облысының Түркістан қаласының ауданаралық сотының судьясы қызметінен босатылды.

Алматы қаласы бойынша:

  • Бостандық аудандық сотының судьясы – Бори Мират Қайратұлы, Алматы облысының Қарасай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;

Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьялары:

  • Ахметова Ардақ Бауржанқызы, Алматы облысының Қарасай аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Абдиканиев Рамшит Нұргабылұлы;
  • Жолболдиева Дария Оразалиевна, Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Медеу аудандық сотының судьясы – Аметкулов Қанат Амангелдіұлы.

Абай облысы бойынша:

  • Бородулиха аудандық сотының судьясы – Амарханов Нұрсұлтан Николаевич;
  • Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Тұрысбекова Меруерт Сәкенқызы.

Ақмола облысы бойынша:

  • Көкшетау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы – Жәшібеков Әмір Хафизұлы;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Дюсенова Камиля Қадыржанқызы.

Ақтөбе облысы бойынша:

Ақтөбе қалалық сотының судьялары:

  • Бекқужина Динара Абзаловна;
  • Избасова Алина Ерболқызы;

Ақтөбе қаласының №2 сотының судьялары:

  • Қайболдин Жаслан Мұратұлы;
  • Қалиева Нұршат Жеделбайқызы;
  • Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Исмаилова Индира Асылхановна, осы облыстың Қобда аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.

Алматы облысы бойынша:

  • Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Садықова Эльмира Сансызбайқызы;
  • Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Рамазанов Азат Аскарович, осы облыстың Қарасай аудандық мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Ғалымов Диас Манатұлы.

Батыс Қазақстан облысы бойынша:

  • Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы – Такеева Саяхат Ануаровна;
  • Орал қаласының №2 сотының судьясы – Рамазанов Данияр Рамазанович.

Жамбыл облысы бойынша:

  • Қордай аудандық сотының судьясы – Искаков Кеңіш Ілесұлы;
  • Тараз қалалық сотының судьясы – Әлімқұлова Інара Базылбекқызы;
  • Тұрар Рысқұлов ауданының сотының судьясы – Қамбарбек Қали Әуелбекұлы.

Жетісу облысы бойынша:

  • Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьясы – Нұрболұлы Азат.

Қарағанды облысы бойынша:

  • Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан ауданының №2 сотының судьясы – Хасенова Анар Саматқызы, осы облыстың Нұра аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды.

Қостанай облысы бойынша:

  • Әулиекөл аудандық сотының судьясы – Симиютина Елена Анатольевна.

Қызылорда облысы бойынша:

  • Қызылорда қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы – Аблаева Айгүл Әуелбекқызы;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының судьясы – Абдукаликов Олжас Исаұлы, осы облыстың Қызылорда қалалық әкімшілік сотының судьясы лауазымынан босатылды.

Маңғыстау облысы бойынша:

  • Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Жұмаева Мәншүк Мұхамедқызы, осы облыстың Қарақия аудандық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Мұнайлы аудандық сотының судьясы – Қазиев Ерсін Айтбайұлы.

Павлодар облысы бойынша:

  • Мамандандырылған әкімшілік ауданаралық сотының судьясы – Сейілгазинова Әлия Шорманқызы, осы облыстың Екібастұз қалалық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Павлодар қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы – Кочерга Лаура Ильдусовна.

Түркістан облысы бойынша:

  • Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы – Абдраманов Есбол Жүнісәлиевич, осы облыстың Кентау қалалық сотының төрағасы лауазымынан босатылды;
  • Мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – Құрамысов Берік Полатбекұлы, осы облыстың Кентау қалалық сотының судьясы лауазымынан босатылды;
  • Сайрам аудандық сотының судьясы – Бегалиев Асхат Өмірқұлбекұлы.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша:

  • Күршім аудандық сотының судьясы – Мизимбаев Думан Сәрсенбекұлы;
  • Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы – Такенова-Шәкіртова Әсел Еділқызы;
  • Риддер қалалық сотының судьясы – Жансұлтанова Эльвира Құмарбекқызы;
  • Тарбағатай аудандық сотының судьясы – Тәтімбеков Данияр Төлегенұлы.

Қызметінен босатылғандар:

  • Солтүстік Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ибраев Алмаз Серікович – отставкаға шығуына байланысты;
  • Алматы қалалық сотының судьялары Исабаева Ақмарал Ахмеджановна, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакәрім Рүстем Мырзакәрімұлы – отставкаға байланысты;
  • Атырау облыстық сотының судьясы Нұржанова Бағила Баймұратқызы – отставкаға байланысты;
  • Қарағанды облыстық сотының судьялары Аманжолов Нұрбек Абдиманапұлы, Маймаков Бақытжан Қошқарбайұлы – отставкаға байланысты;
  • Павлодар облыстық сотының судьясы Ибраев Нұрлан Саматұлы – отставкаға байланысты;
  • Астана қаласы бойынша – Искакбекова Саулет Майданқызы, азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы – отставкаға байланысты;
  • Алматы қаласы бойынша – Жілкібаева Айсара Сатовна, Түрксіб аудандық сотының судьясы – зейнет жасына толуына байланысты;
  • Шымкент қаласы бойынша – Қалдаров Ғалым Қалижанұлы, әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы – тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін Судьялар жюриінің шешімімен босатылды;
  • Алматы облысы бойынша – Қожахметов Берік Акішханович, мамандандырылған экономикалық ауданаралық сотының төрағасы – өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты, осы соттың судьясы болып қалды;
  • Ақмола облысы бойынша – Сағынова Гүлмира Маратовна, Жарқайың аудандық сотының судьясы – өз еркімен;
  • Қожамұратов Сержан Ақылбайұлы, Көкшетау қалалық сотының судьясы – өз еркімен;
  • Жамбыл облысы бойынша – Ясарова Рүкия Картқұлқызы, мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – зейнет жасына толуына байланысты;
  • Жетісу облысы бойынша – Шаймерденов Нұрлан Садықұлы, Ақсу аудандық сотының төрағасы – соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
  • Қостанай облысы бойынша – Жарасбаев Жұмаш Рамазанович, Қостанай ауданаралық сотының судьясы – өз еркімен;
  • Маңғыстау облысы бойынша – Шайдуллин Бауыржан Жауымбайұлы, Ақтау қалалық сотының төрағасы – соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеніне байланысты;
  • Түркістан облысы бойынша – Жұмабаев Нұржан Әмзебаевич, Қазығұрт аудандық сотының судьясы – отставкаға байланысты;
  • Шығыс Қазақстан облысы бойынша – Оразбаев Салық Қанатұлы, мамандандырылған экономикалық ауданаралық соттың судьясы – басқа жұмысқа ауысуына байланысты.

Жарлық 2025 жылғы 10 қарашадан бастап күшіне енді.

