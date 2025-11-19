#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Құқық

Алғабаста 12 адамның өмірін қиған өрттің неден шыққаны айтылды

Өрт, Түркістан облысы, Алғабас, қайғылы оқиға, ТЖД, өрт себебі, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 17:50 Сурет: freepik
Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік өрт қадағалау басқармасы бастығының орынбасары Жасұлан Айнабеков Алғабас ауылындағы қайғылы жағдайға ұласқан өрттің алдын ала себебін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екі қабатты жеке үйдегі өрт тұрмыстық электр заттары қосылған желілік фильтр құрылғысындағы ақаумен байланысты болуы мүмкін. Дегенмен қорытынды тұжырым сараптамалар мен тергеу шаралары аяқталғаннан кейін жасалады.

"Оқиға орнында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің Өрт-сынақ зертханасы жұмыс істейді. Алдын ала нұсқа бойынша, электр заттары қосылған желілік фильтр құрылғысындағы ақау өрттің шығуына түрткі болуы мүмкін. Алайда өрт-сынақ зертханасы сараптамасының қорытындысы әлі шыққан жоқ. Қазіргі уақытта өрт фактісі бойынша анықтау тағайындалды, тексеру іс-шаралары жүргізілуде", - деп Kazinform Jibek Joly телеарнасының эфирінде айтқан Айнабековтың сөздерін келтіреді.

2025 жылғы 18 қарашада таңертең Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Алғабас ауылында екі қабатты жеке үйде өрт шықты. Барлау және өртті сөндіру барысында үйден ес-түссіз жатқан үш адам табылып, эвакуацияланды. Одан бөлек 12 адам өлі күйінде табылды, оның тоғызы - балалар. Зардап шеккендердің үшеуінің жағдайы тұрақты-ауыр деп бағаланады.

19 қарашада вице-премьер Қанат Бозымбаев өртке қатысты алдын ала қылмыстық құрам анықталмағанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Асқар Забикулиннің өмірін қиған "Қаһарман" тұрғын үй кешеніндегі өрттің себебі анықталды
18:57, 23 қараша 2022
Асқар Забикулиннің өмірін қиған "Қаһарман" тұрғын үй кешеніндегі өрттің себебі анықталды
Бес баланың өмірін қиған өрттің алдын ала себебі аталды
15:57, 12 маусым 2025
Бес баланың өмірін қиған өрттің алдын ала себебі аталды
Төтенше жағдайлар департаменті Семейдегі ірі өрттің видеосын жариялады
09:38, 06 ақпан 2024
Төтенше жағдайлар департаменті Семейдегі ірі өрттің видеосын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: