Құқық

20 метр биіктіктен құлаған құрылысшылар: Теміртауда екі адамның өліміне жауаптылар сотталды

Құрылысшы, Теміртау, биіктен құлау, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 17:16 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Теміртау қалалық соты өндірісте екі адамның қайтыс болу фактісі бойынша қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотқа дейінгі тергеу органдары қос шебер абайсызда екі адамның өліміне әкеліп соқтырған құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзды деп айыпталды.

Сотта қос шебердің құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптардың сақталуына жауапты тұлғалар бола тұра, азаматтық қорғау саласындағы заңнамада, жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны, бұл автокранның ішінде екі құрылыс фирмасының жұмысшысы болған аспалы жабдыққа бекітілген тростың үзілуіне алып келгені, соның салдарынан аталған жұмысшылар отырған аспа 20 метр биіктіктен бөлшектеліп жатқан ғимараттың қасбетіне құлап, оқиға орнында олардың қаза табуына әкеліп соққаны анықталды.

Қос сотталушының кінәсі жібірленушілердің, куәлардың, мамандардың көрсетулерімен, арнайы тергеп тексеру актілерімен, сараптама қорытындыларымен және істің өзге де материалдарымен дәлелденді."

"Туындаған салдардың ауырлығын, жәбірленушілердің пікірін, қылмыстық жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын және іс бойынша жазаны ескере отырып, сот сотталушыларды нақты бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. А. және А-ның әрқайсысына 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталушылар 3 жыл мерзімге биіктікте құрылыс-монтаждау жұмыстары саласында басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айырылды".Теміртау қалалық сотының баспасөз қызметі

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айта кетсек, 2025 жылы 15 желтоқсанда Астанада салынып жатқан тұрғын үй кешенінде тағы бір жұмысшы биіктіктен құлап мерт болды.

