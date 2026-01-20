Сауда саясаты концепциясының іс-қимыл жоспары үшін мақсатты көрсеткіштерді есептеу: әдістеме бекітілді
ҚР Сауда және интеграция министрінің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы бұйрығымен 2030 жылға дейінгі Сауда саясаты концепциясының іс-қимыл жоспарының мақсатты көрсеткіштерін немесе нәтижелік индикаторларын есептеу әдістемесі бекітілді.
Әдістемеге келесі бөлімдер кіреді:
- Есептелетін мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторлардың тізімі.
- Мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторларды есептеу алгоритмі.
Арнайы есепке алынатын мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторлар тізіміне мыналар кіреді:
- Көтерме және бөлшек сауда көлемінің индексі; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу.
- Көтерме және бөлшек саудадағы еңбек өнімділігінің жиналған өсу индексі; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу.
- Негізгі капиталға инвестициялар.
- Көтерме және бөлшек саудадағы, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеудегі көрінбейтін (көкет экономика) үлесі.
- Стандартталған тауарлармен биржалық сауданың үлесінің өсуі.
- Бөлшек саудадағы электрондық сауданың жалпы көлеміндегі үлесі.
- Қазіргі заманғы сауда форматтарының үлесінің өсуі.
- Өңдеусіз емес тауарлар мен қызметтердің экспорт көлемі.
- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеудің тиімділік деңгейі.
- ҚР халықаралық танылған өлшемдік мүмкіндіктерінің өсу қарқыны.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
