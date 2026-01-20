#Халық заңгері
Құқық

Сауда саясаты концепциясының іс-қимыл жоспары үшін мақсатты көрсеткіштерді есептеу: әдістеме бекітілді

20.01.2026 09:49 Фото: pexels
ҚР Сауда және интеграция министрінің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы бұйрығымен 2030 жылға дейінгі Сауда саясаты концепциясының іс-қимыл жоспарының мақсатты көрсеткіштерін немесе нәтижелік индикаторларын есептеу әдістемесі бекітілді.

Әдістемеге келесі бөлімдер кіреді:

  • Есептелетін мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторлардың тізімі.
  • Мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторларды есептеу алгоритмі.

Арнайы есепке алынатын мақсатты көрсеткіштер мен нәтижелік индикаторлар тізіміне мыналар кіреді:

  • Көтерме және бөлшек сауда көлемінің индексі; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу.
  • Көтерме және бөлшек саудадағы еңбек өнімділігінің жиналған өсу индексі; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу.
  • Негізгі капиталға инвестициялар.
  • Көтерме және бөлшек саудадағы, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеудегі көрінбейтін (көкет экономика) үлесі.
  • Стандартталған тауарлармен биржалық сауданың үлесінің өсуі.
  • Бөлшек саудадағы электрондық сауданың жалпы көлеміндегі үлесі.
  • Қазіргі заманғы сауда форматтарының үлесінің өсуі.
  • Өңдеусіз емес тауарлар мен қызметтердің экспорт көлемі.
  • Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеудің тиімділік деңгейі.
  • ҚР халықаралық танылған өлшемдік мүмкіндіктерінің өсу қарқыны.

Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

