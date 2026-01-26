#Халық заңгері
Құқық

Республикалық нотариаттық палатаға жаңа басшы тағайындалды

Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы сайланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 14:37
2026 жылғы 23 қаңтарда Астанада Республикалық нотариаттық палатаның XIX кезектен тыс есептік-сайлау съезі өтті. Съезге аумақтық нотариаттық палаталардан 100 делегат қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараның күн тәртібіндегі басты мәселе Республикалық нотариаттық палатаның төрағасын сайлау болды.

Төрағалыққа келесі кандидаттар ұсынылды:

  • Астана қаласының нотариаттық палатасының төрағасы – Айгерім Айкешева;
  • Қарағанды облысының нотариаттық палатасының төрағасы – Айгүл Бексұлтанова;
  • Алматы қаласының нотариаттық палатасының төрағасы – Қарагөз Қалабаева;
  • Астана қаласының жеке нотариусы, Республикалық нотариаттық палатаның тәртіптік комиссиясының төрағасы – Олег Полумордвинов.

Жасырын дауыс беру нәтижесінде Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы болып Олег Игоревич Полумордвинов сайланды. Оның кандидатурасын 100 делегаттың 60-ы қолдады.

