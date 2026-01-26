Республикалық нотариаттық палатаға жаңа басшы тағайындалды
2026 жылғы 23 қаңтарда Астанада Республикалық нотариаттық палатаның XIX кезектен тыс есептік-сайлау съезі өтті. Съезге аумақтық нотариаттық палаталардан 100 делегат қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шараның күн тәртібіндегі басты мәселе Республикалық нотариаттық палатаның төрағасын сайлау болды.
Төрағалыққа келесі кандидаттар ұсынылды:
- Астана қаласының нотариаттық палатасының төрағасы – Айгерім Айкешева;
- Қарағанды облысының нотариаттық палатасының төрағасы – Айгүл Бексұлтанова;
- Алматы қаласының нотариаттық палатасының төрағасы – Қарагөз Қалабаева;
- Астана қаласының жеке нотариусы, Республикалық нотариаттық палатаның тәртіптік комиссиясының төрағасы – Олег Полумордвинов.
Жасырын дауыс беру нәтижесінде Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы болып Олег Игоревич Полумордвинов сайланды. Оның кандидатурасын 100 делегаттың 60-ы қолдады.
