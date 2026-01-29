Сарапшы Конституциядағы дінге қатысты нормаларға неге түзету енгізу керектігін түсіндірді
"Қазақстан заңгерлер одағы" республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серік Ақылбай 2026 жылғы 29 қаңтарда Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның отырысы барысында дінге қатысты нормаларға неге түзетулер енгізу керектігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Серік Ақылбай бұған дейін діннің мемлекеттен бөлек қарастырылатынын Конституция деңгейінде тікелей бекітуді ұсынғанын еске салды.
"Бұл менің ғана жеке пікірім емес. Бүгінгі жағдай бұл мәселеге қатысты мемлекеттік көзқарасты нақты бекітіп көрсетудің өзектілігін танытады. Менің ұсынысым сіз бен біз талқылап жатқан жобаға еніп отыр. Алайда оның мазмұнын нақтылау маңызды деп санаймын. Осыған байланысты Қазақстан аумағындағы діни ұйымдардың қызметін заңға сәйкес жүзеге асырылатынын және конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығын, қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтарын қорғау мақсатында заңмен шектелуі мүмкін екенін қосымша бекітіп көрсетуді ұсынамын", деп түсіндірді ол.
Оның айтуынша, бұл толықтыру аталған бастаманың мәнін ашып, оның нақты жүзеге асырылуын айқындайды.
"Сонымен қатар кейбір ережелерді пысықтау қажет деп санаймын. Соның ішінде адвокатураның мәртебесіне қатысты нормалар әлі де нақтылауды қажет етеді деп есептеймін.Бұл реттегі нормалар әлі де жетілдіруді қажет етеді", - деді Серік Ақылбай.
