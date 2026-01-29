#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Құқық

Сарапшы Конституциядағы дінге қатысты нормаларға неге түзету енгізу керектігін түсіндірді

Мешіт, дін, Серік Ақылбай, сарапшы, Конституция, түзету , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 18:51 Сурет: Zakon.kz
"Қазақстан заңгерлер одағы" республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серік Ақылбай 2026 жылғы 29 қаңтарда Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның отырысы барысында дінге қатысты нормаларға неге түзетулер енгізу керектігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Серік Ақылбай бұған дейін діннің мемлекеттен бөлек қарастырылатынын Конституция деңгейінде тікелей бекітуді ұсынғанын еске салды.

"Бұл менің ғана жеке пікірім емес. Бүгінгі жағдай бұл мәселеге қатысты мемлекеттік көзқарасты нақты бекітіп көрсетудің өзектілігін танытады. Менің ұсынысым сіз бен біз талқылап жатқан жобаға еніп отыр. Алайда оның мазмұнын нақтылау маңызды деп санаймын. Осыған байланысты Қазақстан аумағындағы діни ұйымдардың қызметін заңға сәйкес жүзеге асырылатынын және конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығын, қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтарын қорғау мақсатында заңмен шектелуі мүмкін екенін қосымша бекітіп көрсетуді ұсынамын", деп түсіндірді ол.

Оның айтуынша, бұл толықтыру аталған бастаманың мәнін ашып, оның нақты жүзеге асырылуын айқындайды.

"Сонымен қатар кейбір ережелерді пысықтау қажет деп санаймын. Соның ішінде адвокатураның мәртебесіне қатысты нормалар әлі де нақтылауды қажет етеді деп есептеймін.Бұл реттегі нормалар әлі де жетілдіруді қажет етеді", - деді Серік Ақылбай.

Бұған дейін Кәмелетке толған балаларға еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауды міндеттеу ұсынылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент пен Құрылтай арасындағы тепе-теңдік қалай қалыптастырылады – Әділет министрі түсіндіріп берді
12:56, 26 қаңтар 2026
Президент пен Құрылтай арасындағы тепе-теңдік қалай қалыптастырылады – Әділет министрі түсіндіріп берді
Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы қашан өтетіні белгілі болды
11:53, 24 қаңтар 2026
Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы қашан өтетіні белгілі болды
Эльвира Әзімова Конституциялық реформаның басты мақсаты мен міндеттерін атады
14:13, 24 қаңтар 2026
Эльвира Әзімова Конституциялық реформаның басты мақсаты мен міндеттерін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: