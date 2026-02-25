ШҚО-да тергеу изоляторына смартфонды бөлке нанның ішіне жасырып өткізбек болған
Шығыс Қазақстан облысында тергеу изоляторында отырған азаматқа сәлемдеме ретінде келген бөлке нанның ішінен ұялы телефон табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ШҚО бойынша ҚАЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, Өскеменде 22 жастағы азамат смартфонды тергеу изоляторына жеке мақсатта пайдалану үшін тергеудегі досына кіргізуге тырысқан. Мекеме қызметкерлері тыйым салынған затты тәркіледі.
"Аталған факт бойынша мекеме қызметкерлері алдын ала ескерткен азамат А-ға қатысты тергеудегі және сотталғандарға тыйым салынған заттарды кіргізуге және беруге жол бермеу туралы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды", - деді департаменттің ресми өкілі Салтанат Дәулетбек.
Бұған дейін ШҚО-да есірткі заттарын колонияға өткізбек болған екі азамат ұсталып, сотталғанын жазғанбыз.
