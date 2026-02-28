#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Құқық

БҚО-да экс-шенді кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ұсталды

Кәмелетке толмаған қыз, БҚО, зорлау, экс-шенді, Шыңғырлау ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 16:35 Сурет: pexels
Батыс Қазақстан облысында кәмелетке толмағанды зорлау оқиғасына қатысты тың мәліметтер жарияланды. Бұл ретте әкімдік қызметкеріне айып тағылуда, ол қазір қызметінен босатылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" басылымының мәліметінше, 16 жасар қызды зорлады деген күдікті Шыңғырлау ауданы әкімдігіндегі бөлімдердің бірінде жұмыс істеген. Арыз келіп түскеннен кейін ол жұмысынан босатылған.

27 ақпанда БҚО прокуратурасы күдіктінің ұсталғанын және уақытша ұстау изоляторына қамалғанын хабарлады.

"Орал қалалық мамандандырылған тергеу соты Жупуловқа қатысты екі айға дейінгі мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді", делінген қадағалау органы түсініктемесінде.

Оқиға Шыңғырлау ауданында болған. БҚО полиция департаменті аталған факті бойынша ҚР ҚК-ның 120-бабы, "Кәмелетке толмағанды зорлау" бойынша қылмыстық іс қозғалғанын атап өтті.

Полицейлер кәмелетке толмағанға қатысты іс бойынша хат-хабарлар мен басқа материалдарды зерттеді. 16 жасар қыздың өзі күдіктіге қатысты ешқандай шағымы жоқ, оның айтуынша, екеуінің қарым-қатынасы "өзара келісілген" көрінеді.

Зардап шеккен қыздың әкесі полицияға арызданды. Ол 2026 жылдың 2 қаңтарында ер адам кәмелетке толмаған қызын алдап үйіне апарғанын, ол арада оған зорлық-қорлық көрсеткенін айтқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы облысында кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ер адам ұсталды
19:30, 18 сәуір 2023
Алматы облысында кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ер адам ұсталды
Танымал видеограф кәмелетке толмаған ұл баланы зорлады деген күдікпен ұсталды
17:45, 25 қараша 2025
Танымал видеограф кәмелетке толмаған ұл баланы зорлады деген күдікпен ұсталды
Талғар ауданында кәмелетке толмаған қызды топтасып зорлады - полиция түсініктеме берді
16:35, 23 қазан 2024
Талғар ауданында кәмелетке толмаған қызды топтасып зорлады - полиция түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанская дуэль борцов произошла в четвертьфинале топ-турнира в Албании
17:00, Бүгін
Казахстанская дуэль борцов произошла в четвертьфинале топ-турнира в Албании
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Бүгін
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Бүгін
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: