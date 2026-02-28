БҚО-да экс-шенді кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікпен ұсталды
"Мой город" басылымының мәліметінше, 16 жасар қызды зорлады деген күдікті Шыңғырлау ауданы әкімдігіндегі бөлімдердің бірінде жұмыс істеген. Арыз келіп түскеннен кейін ол жұмысынан босатылған.
27 ақпанда БҚО прокуратурасы күдіктінің ұсталғанын және уақытша ұстау изоляторына қамалғанын хабарлады.
"Орал қалалық мамандандырылған тергеу соты Жупуловқа қатысты екі айға дейінгі мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді", делінген қадағалау органы түсініктемесінде.
Оқиға Шыңғырлау ауданында болған. БҚО полиция департаменті аталған факті бойынша ҚР ҚК-ның 120-бабы, "Кәмелетке толмағанды зорлау" бойынша қылмыстық іс қозғалғанын атап өтті.
Полицейлер кәмелетке толмағанға қатысты іс бойынша хат-хабарлар мен басқа материалдарды зерттеді. 16 жасар қыздың өзі күдіктіге қатысты ешқандай шағымы жоқ, оның айтуынша, екеуінің қарым-қатынасы "өзара келісілген" көрінеді.
Зардап шеккен қыздың әкесі полицияға арызданды. Ол 2026 жылдың 2 қаңтарында ер адам кәмелетке толмаған қызын алдап үйіне апарғанын, ол арада оған зорлық-қорлық көрсеткенін айтқан.