Құқық

Қазақстанда өндірістік бақылауға санитарлық-эпидемиологиялық талаптар өзгертілді

Завод воды, производство воды, вода, розлив воды, питьевая вода, бутылки воды, люди на производстве, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 11:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Денсаулық сақтау министрі 2026 жылғы 3 наурыздағы бұйрықпен өндірістік бақылауды жүзеге асыруға арналған санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа жаңа түсінік қосылды:

"Арнайы бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі)" – балалардың тамақтануы, тұруы, медициналық көмек алу, білім алу, тәрбиеленуі және денсаулығын жақсарту қызметтері үшін мемлекеттік бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі).

Өндірістік бақылауға мына талаптар кіреді деп нақтыланды:

  • "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодекстің 51-бабының 5-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтау;
  • нормативтік құжаттарға сәйкес зертханалық зерттеулер мен өлшеулер жүргізу:
  • санитарлық-қорғау аймағының (СҚА) шегінде және объектінің әсер ету аймағында, жұмыс орындарында, өндірістік алаңдарда өндірістің адам мен оның денсаулығына әсерін бағалау үшін;
  • шикізат, жартылай дайын өнімдер, орау материалдары, тағам және су өнімдерімен тікелей байланысатын заттар;
  • сумен жабдықтау көзінен, тарату желісінен, резервуарлардан алынатын ауыз су қауіпсіздігін бақылау, дайын өнімді өндіру, сақтау, тасымалдау, сату, жинау, жою, залалсыздандыру процестерінде гигиеналық талаптарды сақтау, сондай-ақ бақылаудың сенімділігі мен толықтығын қамтамасыз ететін өлшеу құралдары.

Сонымен қатар құжатқа арнайы бақылау және қадағалау субъектілері өндірістік бақылауды зертханалық зерттеулер мен өлшеулер жүргізбей жүзеге асыра алады деген норма қосылды.

Бұйрық 2026 жылғы 17 наурыздан бастап күшіне енеді.

