Қазақстанда жеке деректерді жинау және өңдеу ережелері өзгерді
Түзетулер бойынша жеке деректер ұғымы нақтырақ анықталды: бұл – белгілі немесе деректер негізінде анықталатын тұлғаға қатысты деректер, соның ішінде биометриялық деректер, электрондық, қағаз немесе басқа да материалдық тасымалдағыштарда сақталуы мүмкін.
Ережелерге келесі жаңа нормалар қосылды:
- Жеке деректерді өңдеуге келісімнің мерзімі деректерді жинау және өңдеудің мақсатына жету үшін қажет мерзімнен аспауы тиіс, егер Қазақстан заңында немесе келісімде басқа көрсетілмесе.
Егер келісім мерзімі көрсетілмеген болса, ол өңдеу мақсаттары жүзеге асқанға дейін әрекет ететін болып есептеледі.
Жеке деректер субъектісі немесе оның заңды өкілі келісімді кері қайтаруға құқылы, бұл туралы деректер иесіне, операторға немесе үшінші тұлғаға хабарлау қажет.
Оператор немесе деректер иесі, сондай-ақ үшінші тұлға 15 жұмыс күні ішінде жеке деректерді өңдеуді тоқтатып, сақтау немесе өңдеу заңға сәйкес қажет емес болса, не себепті тоқтатылғанын дәлелдейтін жауап беруі тиіс.
Бұйрық 2026 жылғы 27 наурыздан бастап қолданысқа енеді.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда жеке деректерге қолжетімділікті бақылау ережелері өзгертілген болатын.