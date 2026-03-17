Құқық

Қазақстанда жеке деректерді жинау және өңдеу ережелері өзгерді

Фото: freepik
Қазақстанда жеке деректерді жинау және өңдеу тәртібі жаңартылды. 2026 жылғы 11 наурызда Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі министрінің бұйрығымен жеке деректерді жинау және өңдеу ережелеріне түзетулер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулер бойынша жеке деректер ұғымы нақтырақ анықталды: бұл – белгілі немесе деректер негізінде анықталатын тұлғаға қатысты деректер, соның ішінде биометриялық деректер, электрондық, қағаз немесе басқа да материалдық тасымалдағыштарда сақталуы мүмкін.

Ережелерге келесі жаңа нормалар қосылды:

  • Жеке деректерді өңдеуге келісімнің мерзімі деректерді жинау және өңдеудің мақсатына жету үшін қажет мерзімнен аспауы тиіс, егер Қазақстан заңында немесе келісімде басқа көрсетілмесе.

Егер келісім мерзімі көрсетілмеген болса, ол өңдеу мақсаттары жүзеге асқанға дейін әрекет ететін болып есептеледі.

Жеке деректер субъектісі немесе оның заңды өкілі келісімді кері қайтаруға құқылы, бұл туралы деректер иесіне, операторға немесе үшінші тұлғаға хабарлау қажет.

Оператор немесе деректер иесі, сондай-ақ үшінші тұлға 15 жұмыс күні ішінде жеке деректерді өңдеуді тоқтатып, сақтау немесе өңдеу заңға сәйкес қажет емес болса, не себепті тоқтатылғанын дәлелдейтін жауап беруі тиіс.

Бұйрық 2026 жылғы 27 наурыздан бастап қолданысқа енеді.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда жеке деректерге қолжетімділікті бақылау ережелері өзгертілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда "ақылды-қалалар" мен "ақылды-өңірлерді" құру: әдістеме бекітілді
16:18, Бүгін
Қазақстанда "ақылды-қалалар" мен "ақылды-өңірлерді" құру: әдістеме бекітілді
Қазақстанда автомобиль көлігімен жүк тасымалдау ережелері өзгерді
10:28, 04 наурыз 2026
Қазақстанда автомобиль көлігімен жүк тасымалдау ережелері өзгерді
Екібастұздағы Деректерді өңдеу орталығы аңғарының құрылуына қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды
15:42, 21 қаңтар 2026
Екібастұздағы Деректерді өңдеу орталығы аңғарының құрылуына қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
18:13, Бүгін
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
17:46, Бүгін
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
17:45, Бүгін
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
17:28, Бүгін
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
