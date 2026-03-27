Құқық

Негізгі қызметкер болмаған кезеңге ауыстырылған жұмыскер қандай мерзімге қабылданады

Фото: pixabay
Негізгі қызметкердің уақытша болмауына байланысты оның орнына ауыстырылған жұмыскермен еңбек шарты қандай мерзімге жасалуы тиіс. Бұл сұраққа ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінде жауап берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еңбек шарты уақытша болмаған қызметкердің орнын алмастыру кезеңіне жасалуы мүмкін.

Уақытша болмаған қызметкердің орнын алмастыру үшін жасалған еңбек шартының аяқталу күні – жұмыс орны сақталған негізгі қызметкердің жұмысқа шыққан күні немесе онымен еңбек шарты тоқтатылған күн болып табылады (Еңбек кодексінің 51-бабы 4-тармағы).

Сонымен қатар, егер жұмыскер сол ұйымда өзінің негізгі жұмысымен қатар еңбек шартында көзделген қызметінен бөлек басқа немесе ұқсас лауазым бойынша қосымша жұмыс атқарса не уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін негізгі жұмысынан босатылмай орындаса, оған қосымша ақы төленеді.

Яғни, Еңбек кодексінің 111-бабында көзделген жағдайда жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру жүргізілмейді, тек қосымша жұмыс атқарғаны үшін қосымша ақы төленеді.

Бұл ретте жұмыскерді басқа жұмысқа уақытша ауыстыру (қызметкердің бұрынғы лауазымына қайта оралу мүмкін болған жағдайда) тек Еңбек кодексінің:

  • 41-бабына (өндірістік қажеттілік жағдайында уақытша ауыстыру),
  • 42-бабына (бос тұрып қалу жағдайында уақытша ауыстыру),
  • 43-бабына (денсаулық жағдайына байланысты уақытша ауыстыру) сәйкес жүзеге асырылады.
Оқи отырыңыз
ЖШС Ресей азаматын бір жылдан аз мерзімге жұмысқа қабылдай ала ма
18:00, 18 мамыр 2023
ЖШС Ресей азаматын бір жылдан аз мерзімге жұмысқа қабылдай ала ма
Жұмыс істемеген уақыты үшін жалақыдан ақша ұстап қалуға қызметкердің келісімі қажет пе
11:28, 14 қыркүйек 2023
Жұмыс істемеген уақыты үшін жалақыдан ақша ұстап қалуға қызметкердің келісімі қажет пе
Сенімнен айырылған қызметкерді жұмыстан шығаруға бола ма
10:30, 06 қазан 2023
Сенімнен айырылған қызметкерді жұмыстан шығаруға бола ма
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Бүгін
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Бүгін
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
14:47, Бүгін
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
14:23, Бүгін
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
