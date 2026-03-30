#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Құқық

Абай облысында жүргізуші куәлігінсіз әрі мас күйде электровелосипед тізгіндеген жүргізуші ұсталды

Электровелосипед, Абай облысы, мас жүргізуші, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 19:37 Сурет: polisia.kz
Абай облысында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында жүргізіліп жатқан жүйелі жұмыстар аясында құқық бұзушылық дерегі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Семей қаласындағы Молдағалиев көшесі бойында патрульдік полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті бақылау барысында күмән тудырған электровелосипед жүргізушісін тоқтатты.

"Тексеру кезінде 42 жастағы азаматтың мінез-құлқынан алкогольдік масаңдық белгілері байқалып, одан өткір иіс сезілген. Аталған дерек бойынша жүргізуші медициналық куәландырудан өткізілді. Сараптама қорытындысына сәйкес, азамат жеңіл дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болғаны анықталды. Сонымен қатар оның көлік құралын басқаруға құқық беретін жүргізуші куәлігі жоқ екені белгілі болды. Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, құқық бұзушыға қатысты әкімшілік шаралар қолданылды. Сот шешімімен азамат 20 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жыл мерзімге дейін көлік құралын басқару құқығын алу мүмкіндігінен айырылды. Электрвелосипед айып тұрағына қойылды", делінген хабарламада.

Бұл жағдай жол қозғалысына қатысушылар үшін маңызды ескерту болып табылады. Кез келген көлік құралын, соның ішінде электрвелосипедті де, мас күйде басқару — тек заң бұзушылық қана емес, адам өмірі мен қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретін әрекет. Құқық қорғау органдары азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға, жауапкершілік танытуға және жолдағы қауіпсіздікті бірінші орынға қоюға шақырады.

Бұған дейін Семейде жүргізуші куәлігімен байланысты алаяқтық фактісі әшкереленгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында жоғалып кеткен 10 жасар бала Елек өзенінен іздестіріліп жатыр
20:45, Бүгін
Ақтөбе облысында жоғалып кеткен 10 жасар бала Елек өзенінен іздестіріліп жатыр
Астанада мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші жауапқа тартылды
09:14, 30 қыркүйек 2025
Астанада мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші жауапқа тартылды
Атырауда мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
21:37, 07 қазан 2024
Атырауда мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: