Құмар ойын бизнесін ұйымдастырушылар қандай есептілік тапсыруы тиіс: өзгерістер енгізілді
Фото: pexels
2026 жылғы 30 сәуірде туризм және спорт министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен құмар ойын бизнесін ұйымдастырушылар ұсынатын есептілікті жинау және талдау қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Құжатқа сәйкес, есептілік мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:
- құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәлімет;
- құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының атауы;
- қызмет түрі;
- заңды мекенжайы;
- есепті кезеңнің басындағы қызметкерлер саны туралы мәлімет;
- есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлер саны туралы мәлімет;
- есепті кезеңнің басындағы құмар ойындарға немесе бәс тігуге қатысушылар саны (резиденттер);
- есепті кезеңнің басындағы құмар ойындарға немесе бәс тігуге қатысушылар саны (резидент еместер);
- кезең соңындағы құмар ойындарға немесе бәс тігуге қатысушылар саны (резиденттер);
- кезең соңындағы құмар ойындарға және (немесе) бәс тігуге қатысушылар саны (резидент еместер);
- "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заң негізінде іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту жағдайларының саны;
- есепті кезеңде бір ойыншының ойын орындарына келу саны (10 реттен аз, 10 реттен көп, 50 реттен көп);
- "Ойын бизнесі туралы" заңға сәйкес әр лицензия бойынша міндетті резервтер түріндегі қамтамасыз ету сомасы;
- ойыншыларға төленген ақша қаражатының сомасы;
- ойын бизнесін ұйымдастырушының ойыншылардан алған ақша қаражатының сомасы;
- ойын жабдығының атауы мен түрі;
- ойын жабдығының саны;
- ойын жабдығының сериялық немесе түгендеу нөмірі;
- ойын жабдығын өндіруші туралы мәлімет;
- ойын жабдығы мен ойын автоматтарының техникалық жай-күйі;
- ойын автоматында технологиялық тұрғыда белгіленген ұтыс пайызы;
- бейнежазба жүйелерінің техникалық жай-күйі, оның ішінде жүйе атауы, саны және жабдықты тестілеу күні;
- кассалар туралы мәлімет (түрі, саны, орналасқан жері);
- салық салу объектілерін/кассаларды мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу туралы мәлімет;
- үстелдер санының өзгеруі, жабдықты ауыстыру туралы ақпарат, оның ішінде ауыстырылған жабдықтың сериялық немесе түгендеу нөмірі;
- лицензия алу кезінде көрсетілген ойын үстелдерінің саны туралы мәлімет;
- ойын үстелдері санының артуы немесе қысқаруы туралы ақпарат;
- құрылтайшылар құрамындағы бенефициарлық меншік иелері, ұйымдастырушы басшылығы және алғашқы басшылар туралы мәлімет.
Сонымен қатар, мына құжаттарға да өзгерістер енгізілді:
- "Казино қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына;
- "Ойын автоматтары залы қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына;
- "Букмекерлік кеңсе қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына және басқа да құжаттарға.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 24 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript