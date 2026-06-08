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Құқық

Көкшетауда күйген шаштың мәселесі сотқа дейін жетті

Шаш, күйген шаш, Көкшетау, салон, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 18:35 Сурет: pexels
Көкшетау қалалық соты бьюти-индустрия саласы қызметінен зардап шеккен тұтынушыны жақтады. Әйел күйген шашына әрі осыған байланысты келтірілген психологиялық залалдың өтемақысын талап етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылдың қаңтарында Көкшетау қаласында азаматша О. сұлулық салонына барып, шебер К-мен шашын бояу қызметін көрсету туралы келісім жасаған. Қызмет ақысы ақша аудару арқылы төленген.

Алайда сапасыз бояу салдарынан азаматша О-ның шашына зиян келтірілді: шашы қатты зақымданып, күйіп қалған. Екі күн өткен соң, О. салдарды жою мақсатында басқа сұлулық салонына шұғыл жүгінуге мәжбүр болған.

Сот азаматша О-ның талап қоюын келесі негіздермен қанағаттандырды:

  • К. О-ның қызмет алу үшін жүгінгенін мойындады, бұл телефон арқылы жазысқан хаттармен де расталады, тараптар арасында қызмет көрсету жөнінде ауызша шарт жасалған;
  • К. көрсетілген қызметтің сапасыз болғанын да мойындады;
  • Қайта бояу кезінде шебер Н. бояу және ағарту технологиясының бұзылуы салдарынан шаштың күйіп кеткенін анықтап, қайта рәсім жүргізіп, салдарын жойған;
  • К. сотқа О-ны қызметтің ықтимал салдары туралы хабардар еткені жөнінде дәлелдер ұсынбады.

Тұтынушы ретінде О-ның құқықтары бұзылған. Шашының сапасыз боялуының салдарынан ол шағым жасауға мәжбүр болып, даулы жағдайды реттеу барысында күйзеліс пен уайымға түскен, сыртқы келбетін жасыруға мәжбүр болған және бүлінген келбетіне байланысты психологиялық жайсыздық сезінген.

Сот шешімімен О-ның талап қоюы қанағаттандырылып, К-дан О-ның пайдасына 37 мың теңге келтірілген залал, сапасыз көрсетілген қызметтің салдарын түзетуге жұмсалған 19 мың теңге шығын және 25 мың теңге моральдық зиян өтемақысы өндірілді.

Сот актісі заңды күшіне енген жоқ.

Айта кетсек, 2026 жылғы 8 маусымда Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі сотында Әл-Фараби даңғылында болған жантүршігерлік жол апаты бойынша іс қаралып, айыпталушы Александр Пак пен оның достарының жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзғанын дәлелдейтін маңызды бейнежазбалар зерттелді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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