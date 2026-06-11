Сенат Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекара режимі туралы келісімді ратификациялады
Құжатта айтылғандай, заң 2024 жылғы 8 тамызда Астана қаласында жасалған Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісімді (Келісім) ратификациялауға бағытталған.
"Келісім 2001 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы мемлекеттік шекара туралы шарттың ережелерін іске асыру мақсатында, сондай-ақ Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасын демаркациялау процесі аяқталғаннан және 2022 жылғы 22 желтоқсандағы тиісті Демаркация туралы шартқа қол қойылғаннан кейін әзірленді. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісім екі мемлекет арасындағы мемлекеттік шекарадағы қатынастарды реттеудің бірыңғай халықаралық-құқықтық негізін қалыптастырады",- делінген құжатта.
Сондай-ақ, құжатта мемлекеттік шекара мен шекара белгілерін күтіп-ұстау, адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және өзге де мүлікті мемлекеттік шекара арқылы өткізу, ұшуды жүзеге асыру, шекара белдеуінде шаруашылық және өзге де жұмыстарды жүргізу тәртібі, сондай-ақ шекарадағы оқыс оқиғалардың алдын алу және оларды шешу тетіктері айқындалады.
Келісімді қабылдау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға, шекара маңы ынтымақтастығын дамытуға, екі мемлекеттің құзыретті органдары арасындағы өзара іс-қимыл тиімділігін арттыруға, сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық әріптестік пен тату көршілік қатынастарды одан әрі нығайтуға ықпал ететін болады.
Бұған дейін Сенат депутаттары ҚР Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) арасындағы Қазақстанда Орталық Азия мен Ауғанстан елдері үшін орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ Өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялаған болатын.