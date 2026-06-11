#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Сенат Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекара режимі туралы келісімді ратификациялады

Сенат Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенат депутаттары 2026 жылғы 11 маусымда Қазақстан мен Өзбекстан Үкіметтері арасындағы мемлекеттік шекара режимі туралы келісімді ратификациялады. Құжат оны ұстау, қиылысу және екі елдің құзыретті органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін реттейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта айтылғандай, заң 2024 жылғы 8 тамызда Астана қаласында жасалған Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісімді (Келісім) ратификациялауға бағытталған.

"Келісім 2001 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы мемлекеттік шекара туралы шарттың ережелерін іске асыру мақсатында, сондай-ақ Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасын демаркациялау процесі аяқталғаннан және 2022 жылғы 22 желтоқсандағы тиісті Демаркация туралы шартқа қол қойылғаннан кейін әзірленді. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан – Өзбекстан мемлекеттік шекарасының режимі туралы келісім екі мемлекет арасындағы мемлекеттік шекарадағы қатынастарды реттеудің бірыңғай халықаралық-құқықтық негізін қалыптастырады",- делінген құжатта.

Сондай-ақ, құжатта мемлекеттік шекара мен шекара белгілерін күтіп-ұстау, адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және өзге де мүлікті мемлекеттік шекара арқылы өткізу, ұшуды жүзеге асыру, шекара белдеуінде шаруашылық және өзге де жұмыстарды жүргізу тәртібі, сондай-ақ шекарадағы оқыс оқиғалардың алдын алу және оларды шешу тетіктері айқындалады.

Келісімді қабылдау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға, шекара маңы ынтымақтастығын дамытуға, екі мемлекеттің құзыретті органдары арасындағы өзара іс-қимыл тиімділігін арттыруға, сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық әріптестік пен тату көршілік қатынастарды одан әрі нығайтуға ықпал ететін болады.

Бұған дейін Сенат депутаттары ҚР Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) арасындағы Қазақстанда Орталық Азия мен Ауғанстан елдері үшін орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ Өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мажилис Парламента РК
14:25, 28 мамыр 2026
Мәжіліс Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мемлекеттік шекара режимі туралы келісімді ратификациялады
Мажилис Парламента РК
16:23, 11 наурыз 2026
Мәжіліс Қазақстан, Әзербайжан және Өзбекстан арасындағы "жасыл дәліз" туралы келісімді ратификациялады
Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстан үкіметі арасындағы экология туралы келісімді ратификациялады
18:25, 07 қараша 2024
Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстан үкіметі арасындағы экология туралы келісімді ратификациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бибисара Асаубаева
12:55, Бүгін
"Не доводить до такого абсурда": в Минспорте призвали заранее решать вопросы спортсменов
Асаубаева выложила переписку с Даулетовой
12:37, Бүгін
Асаубаева выложила переписку с исполнительным директором федерации шахмат
Илия Топурия и Джастин Гейджи
12:35, Бүгін
"Он загнал себя в угол": Джастин Гейджи предупредил Илию Топурию перед боем в Белом доме
Карим Кажибеков
12:07, Бүгін
20-летний казахстанский хоккеист Карим Кажибеков задрафтован клубом c Аляски
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: