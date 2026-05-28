Қоғам

Мәжіліс Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мемлекеттік шекара режимі туралы келісімді ратификациялады

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 14:25 Фото: parlam.kz
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 28 мамырда Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы мемлекеттік шекара режимі туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Құжатта мемлекеттік шекараны кесіп өту, шекара маңындағы аймақта қызмет жүргізу тәртібі айқындалған.

Келісімнің мақсаты – Қазақстан–Өзбекстан мемлекеттік шекарасында қолданылатын ережелерді белгілеу арқылы шекаралық режимді реттеу.

Ол мынадай тәртіптерді қамтиды:

  • Қазақстан–Өзбекстан мемлекеттік шекарасын күтіп-ұстау;
  • адамдардың, көлік құралдарының шекарадан өтуі, сондай-ақ жүк пен өзге де мүліктің тасымалдануы;
  • мемлекеттік шекара мен шекаралық белдеу үстіндегі әуе ұшулары;
  • шекара аймағында, шекаралық белдеуде және шекаралық сулар аумағында шаруашылық, кәсіпшілік және өзге де қызмет түрлерін жүргізу, қоғамдық-саяси, мәдени және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру;
  • шекаралық оқиғалар мен даулы жағдайларды шешу.

Сондай-ақ аталған мемлекеттік шекара учаскесіндегі режим екі елдің бірлескен іс-қимылы арқылы қамтамасыз етіледі және келісіммен, ұлттық заңнамамен, сондай-ақ тараптар қатысатын халықаралық шарттармен реттеледі.

Бұдан бөлек, 2026 жылғы 28 мамырда Сенат депутаттары Қазақстан Республикасы мен Оман Сұлтанаты үкіметтері арасындағы қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісімді де ратификациялады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
