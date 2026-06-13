#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Жер шарын велосипедпен шарлауға шыққан шетелдік саяхатшы Ақтауда қиын жағдайға тап болды

Велосипед, шетелдік саяхатшы, Ақтау, полиция, көмек , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 11:46 Сурет: pixabay
Патрульдік полиция ротасының қызметкерлері Ақтау – Қаламқас автожолының 55-шақырымында жол бойында көмекке мұқтаж азаматты байқап, оған жедел түрде қолдау көрсетті. Анықталғандай, Венгрия азаматы велосипедпен халықаралық саяхатқа шыққан екен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, ол сапарын Мажарстаннан бастап, Қырғыз елі арқылы Қазақстанға келіп, әрі қарай Қытайға бет алмақ болған.


"Ақтау қаласынан шыққаннан кейін велосаяхатшы жолда қиын жағдайға тап болып, өз бетінше қозғалысын жалғастыра алмай қалған.Патрульдік полиция қызметкерлері шетелдік азаматтың қасына тоқтап, жағдайын сұрастырған. Оның көмекке мұқтаж екенін анықтаған соң, жолдан өтіп бара жатқан ГАЗель автокөлігін тоқтатып, велосаяхатшыны велосипедімен бірге көлікке отырғызып жіберді. Нәтижесінде азамат Ақтау қаласына қауіпсіз жетті". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Көрсетілген қамқорлық пен жедел әрекет үшін шетелдік турист патрульдік полиция қызметкерлеріне шынайы алғысын білдірді.

Патрульдік полиция ротасының қызметкерлері тәулік бойы жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қиын жағдайға тап болған азаматтарға қажетті көмек көрсету жұмыстарын тұрақты түрде жүргізеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жол апаты, Қостанай облысы, шетел азаматы, көмек, полиция
11:28, 02 наурыз 2025
Қостанай облысында қиын жағдайға тап болған 11 шетел азаматына көмек көрсетілді
Жедел жәрдем, Алматы облысы, Мұғалім шыңы, ер адам, тау, құтқарушылар
19:15, 27 қазан 2025
Мұғалім шыңына шыққан ер адам қиын жағдайға тап болып, құтқарушылардан көмек сұрады
Ақтауда полицейлер өрт шыққан пәтерден әйелді құтқарып қалды
18:00, 17 мамыр 2025
Ақтауда полицейлер өрт шыққан пәтерден әйелді құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик
11:24, Бүгін
Ник Кирьос согласился на приглашение Александра Бублика на выставочный матч в Питере
Арман Царукян и Хамзат Чимаев
11:03, Бүгін
Царукян и Чимаев провели битвы взглядов с Фергюсоном и Дэнисом перед турниром RAF
Елена Рыбакина
10:45, Бүгін
Елена Рыбакина удалила аккаунт в инстаграм после сенсационного поражения Бултер в Лондоне
Илия Топурия и Джастин Гейджи
10:20, Бүгін
Топурия толкнул Гейджи: жаркие битвы взглядов перед турниром UFC в Белом доме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: