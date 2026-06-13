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Құқық

Қазақстанда тағы бір жаңа айыппұл түрі пайда болуы мүмкін

Айыппұл, онлайн платформа, балағат, Үкімет, заң жобасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 17:02 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда тағы бір жаңа айыппұл түрі пайда болуы мүмкін. Бұл туралы үкімет басшысы Олжас Бектеновтің кезекті депутаттық сауалға берген жауабынан белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкімет басшысы ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабына сәйкес, қоғамдық орындарда балағат сөздер айту, жеке тұлғаларды қорлау және басқаларға құрметсіздік танытатын, қоғамдық тәртіп пен жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттер ұсақ бұзақылықтың құрамын қамтитынын және оның әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соғатынын атап өтті.

"Мұндай мінез-құлық 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе жиырмадан алпыс сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бестен он бес тәулікке дейін мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеліп соғады", - деді Олжас Бектенов әлеуметтік желіде резонанс тудырған трансформациялық тренингтердің бірінің видеосына түсініктеме бере отырып.

Премьер-министр бүгінгі таңда "ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне онлайн-платформалар мен масс-медиа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасы әзірленіп қойғанын да баса атап өтті.

"Заң жобасы ӘҚБтК-нің жоғарыда көрсетілген 434-бабын толықтыру арқылы онлайн-платформаларда балағат сөздер айтқаны үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілеуді көздейді. Заң жобасын заң шығарушы орган үстіміздегі жылда қарайтын болады (құжатты заң шығарушы органға ағымдағы жылдың маусым айында ұсыну жоспарлануда)", деп нақтылады Олжас Бектенов.

Ол кәсіби коучтардың біліктілігіне, құзыретіне, біліміне, іскерлігіне және этикалық қағидаттарына қойылатын талаптар №409 "Коучингтік қызмет (кәсіби коучинг)" кәсіби стандартымен айқындалатынын еске салды.

"Кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде коуч Кәсіби қауымдастық/федерация коучтары Әдеп кодексін сақтауға және адалдық, теңдік және кемсітпеу қағидаттарына сәйкес қызмет көрсетуге басымен жауапты болады. Сонымен қатар, этикалық мінез-құлық даулар мен қақтығыстарды реттеудің маңызды факторы болып табылады. Ол үшін биылғы жылы медиация институтына деген құрметті қарым-қатынас пен сенімділікті арттыру қағидаттарын сақтауға бағытталған медиаторлардың Әдеп кодексі әзірленіп жатыр", - деді Олжас Бектенов.

Бұған дейін Конституциялық сот жұмысына қайта оралғысы келетіндерді қамтитын заңдағы маңызды тармақты өзгерткенін хабарлаған болатынбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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