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Құқық

Жеке бизнесті қолдауға арналған мемлекеттік кепілдік беру тәртібі бекітілді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 12:15 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрінің 2026 жылғы 9 маусымдағы бұйрығымен Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлікті қолдауға арналған мемлекеттік кепілдік беру қағидалары бекітілді.

Мемлекеттік кепілдік жеке кәсіпкерлікті қолдау мақсатында арнайы даму қорына беріледі. Бұл кепілдік қаржы және өзге де ұйымдар алдындағы қарыздарды өтеуді қамтамасыз ету үшін, әсіресе инвестициялық жобалар бойынша берілген кепілдіктерден туындайтын міндеттемелерді орындауға қаражат жеткіліксіз болған жағдайда қолданылады. Мұндай жобалардың қаржыландыру сомасы 7 миллиард теңгеден асады.

Мемлекеттік кепілдік қалай беріледі

Мемлекеттік кепілдік Үкімет қаулысы негізінде және арнайы даму қоры белгіленген талаптарға сай болған жағдайда беріледі.

Арнайы қор уәкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады:

  • салалық уәкілетті органның оң қорытындысы;
  • бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның экономикалық қорытындысы;
  • Республикалық бюджет комиссиясының хаттамалары (болған жағдайда);
  • мемлекеттік кепілдік сомасының 0,2%-ы мөлшеріндегі біржолғы төлемнің төленгенін растайтын құжат;
  • құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері;
  • салық берешегінің жоқтығы және кредиттік есеп бойынша мерзімі өткен қарыздардың жоқтығы туралы мәлімет;
  • соңғы бес жылдағы кепілдік міндеттемелер бойынша төлемдер туралы ақпарат.

Құжаттар толық ұсынылған жағдайда уәкілетті орган оларды 10 жұмыс күні ішінде қарайды.

Кепілдікті беру тәртібі

Шарт талаптары, мерзімдері, сыйақы мөлшерлемесі және бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару тәртібі келісімшартта айқындалады.

Келісімге қол қойылғаннан кейін уәкілетті орган Үкіметке мемлекеттік кепілдік беру туралы қаулы жобасын енгізеді.

Мемлекеттік кепілдік уәкілетті орган мен арнайы қор арасында жасалатын шарт негізінде беріледі.

Қаржылық жоспарлау және қайтару

Мемлекеттік кепілдік бойынша болашақ міндеттемелерді өтеу көлемі жыл сайын республикалық бюджет жобасын әзірлеу барысында жоспарланады.

Кепілдік бойынша төленген бюджет қаражаты арнайы қор тарапынан өтемақы және өзге де көздер есебінен республикалық бюджетке қайтарылуға тиіс.

Бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.

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