Қызылорда облысында екі ірі есірткі алқабы анықталды
Сурет: polisia.kz
Кезекті рейд барысында Қызылорда облысы, Арал ауданына қарасты Жіңішкеқұм елдімекені маңынан екі ірі есірткі алқабы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қарасора алқабы полиция қызметкерлері мен Ұлттық ұланның "Бүркіт" арнайы мақсаттағы жасағы бірлесіп, тікұшақ арқылы әуеден жүргізген бақылау жұмыстары барысында анықталды.
"Бірінші алқапты тексеру барысында 1090 түп қарасора өсімдігі және өсімдіктерді суару мен күтіп-баптауға арналған арнайы құрал-жабдықтар тәркіленді. Аталған дерек бойынша үш күдікті құрықталды. Екінші алқаптан 849 түп қарасора өсімдігі, ерекше иісі бар шөп салынған бір пакет және өсімдік тұқымдары салынған бір пакет тәркіленді. Бұл дерек бойынша оқиға орнында үш күдікті ұсталды. Тергеу барысында алынған заттай дәлелдемелерге сараптама тағайындалып, қорытындыға сәйкес тәркіленген өсімдіктердің қарасора тұқымдасына жататыны анықталды. Аталған фактілер бойынша қылмыстық істер қозғалып, күдіктілер қамауға алынды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
Бұған дейін Kizdar.net сайтының артында кімдер тұрғаны белгілі болғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript